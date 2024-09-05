Смерть Сталина - это катастрофа, а «специальная военная операция», которую весь цивилизованный мир называет войной, не убивает мирных граждан, а пытается победить неонацизм. Скорее всего, в своей собственной голове, однако нелюбопытные российские школьники и студенты об этом вряд ли узнают: с этого года они начали узнавать историю своей страны по новым учебникам.