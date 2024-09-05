Кадр из клипа Oxxxymiron с отсылкой к «Большому брату» Джорджа Оруэлла.
Кадр из клипа Oxxxymiron с отсылкой к «Большому брату» Джорджа Оруэлла. Фото: Скриншот из видео

Смерть Сталина - это катастрофа, а «специальная военная операция», которую весь цивилизованный мир называет войной, не убивает мирных граждан, а пытается победить неонацизм. Скорее всего, в своей собственной голове, однако нелюбопытные российские школьники и студенты об этом вряд ли узнают: с этого года они начали узнавать историю своей страны по новым учебникам.

Учение, как известно, свет. Хотя в некоторых случаях - в конце тоннеля. Особенно если история переписывается, как в известном романе Джорджа Оруэлла «1984». 

Студенты на передовой

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