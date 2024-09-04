Раскалившаяся в жилом доме печь потребовала вмешательства спасателей
Перевод: Павел Соболев
В 15.07 спасателям поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Лыуна в Синди под печью возник пожар, при этом огонь и в самой печи разгорелся настолько сильно, что жильцы уже не могли находиться в помещении. Прибывшие на место спасатели потушили огонь, проветрили помещение и проконсультировали жильцов по поводу того, как нужно правильно отапливать жилище.
Спасательный департамент напоминает, что используемые печь, камин и дымоход необходимо ежегодно перед отопительным сезоном прочищать. Осень для этого - последний период. Не сжигайте в камине пластик, пленку, текстиль или материалы, содержащие клей, лак или красители. Каждый человек наверняка мог бы помочь своим пожилым родственникам и соседям проверить состояние отопительных печей перед зимой.