Раскалившаяся в жилом доме печь потребовала вмешательства спасателей

В 15.07 спасателям поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Лыуна в Синди под печью возник пожар, при этом огонь и в самой печи разгорелся настолько сильно, что жильцы уже не могли находиться в помещении. Прибывшие на место спасатели потушили огонь, проветрили помещение и проконсультировали жильцов по поводу того, как нужно правильно отапливать жилище.