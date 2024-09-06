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Партия реформ решила идти в Нарву. Бывший мэр: не верю в успешность партийных списков в городе

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Рене Абрамсон, член правления Нарвского округа Партии реформ.
Рене Абрамсон, член правления Нарвского округа Партии реформ. Фото: личный архив

В конце августа Партия реформ учредила региональную организацию в Нарве. Ранее партия тоже присутствовала в городе, но ее работа не была особо результативной. Со своими избирательными списками нарвская ячейка партии Реформ планирует баллотироваться на предстоящих осенью 2025 года муниципальных выборах.

Руководителем Нарвского округа Партии реформ была избрана Вероника Берзин, которая вступила в партию только 12 августа. Также в правление округа вошел нарвский активист Рене Абрамсон и Евгений Сазонов, которые вступили в партию только этим летом.  

Ранее Партия реформ уже вела деятельность в Нарве, но после скандала вокруг памятника-танка, ее деятельность упразднилась. Рене Абрамсон раньше состоял в партии Isamaa, а на муниципальных выборах 2021 года баллотировался в Нарве по списку Катри Райк и набрал 35 голосов. Он сказал, что Тимо Суслов, генеральный секретарь Партии реформ, вышел на контакт с Абрамсоном и предложил возобновить деятельность партии в Нарве.

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