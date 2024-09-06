Партия реформ решила идти в Нарву. Бывший мэр: не верю в успешность партийных списков в городе

В конце августа Партия реформ учредила региональную организацию в Нарве. Ранее партия тоже присутствовала в городе, но ее работа не была особо результативной. Со своими избирательными списками нарвская ячейка партии Реформ планирует баллотироваться на предстоящих осенью 2025 года муниципальных выборах.
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Руководителем Нарвского округа Партии реформ была избрана Вероника Берзин, которая вступила в партию только 12 августа. Также в правление округа вошел нарвский активист Рене Абрамсон и Евгений Сазонов, которые вступили в партию только этим летом.
Ранее Партия реформ уже вела деятельность в Нарве, но после скандала вокруг памятника-танка, ее деятельность упразднилась. Рене Абрамсон раньше состоял в партии Isamaa, а на муниципальных выборах 2021 года баллотировался в Нарве по списку Катри Райк и набрал 35 голосов. Он сказал, что Тимо Суслов, генеральный секретарь Партии реформ, вышел на контакт с Абрамсоном и предложил возобновить деятельность партии в Нарве.