«Это использование детей в ситуации, когда они не понимают, что их используют, о чем будет журналистский материал, что у них спрашивают и чего от них хотят. Дети не могут это оценить, это просто неправильно, это огорчает. Дети не поняли, что происходит - и выложить все это в новости, преподнести именно под таким углом...» - сказала Каллас, добавив, что некоторым детям с особыми потребности и на родном русском языке тяжело общаться, не то что на эстонском.

По оценке министра, этот сюжет может негативно сказаться на отношениях эстоноязычных и русскоязычных, поскольку у последних может возникнуть ощущение, что из них просто делают клоунов, что их для чего-то используют.

Она выразила уверенность, что в обеих школах было много людей, которые хорошо говорят по-эстонски.

«Крайне постыдный случай. В передаче Reporter на Kanal 2 при освещении перехода образования на эстонский в эфире по сути насмехаются над ребенком с особыми потребностями и его владением языком, совершенно не объясняя зрителям контекст, - выразил возмущение в соцсетях министр инфраструктуры, социал-демократ Владимир Свет.

По его словам, переход - это необходимая и сложная реформа и для ее успеха необходимо, чтобы работа журналистов была взвешенной и профессиональной.

Директор Эхтеской гуманитарной гимназии Ыннела Леэдо-Кюнгас: мы огорчены

Нашей школе показалось, что журналисты пришли искать ошибки. Мы в недоумении и расстроены тем, что в первый школьный день на торжественную линейку пришли с предубеждением или в поисках кликов. С другой стороны, на наше моральное состояние это не повлияло, мы и дальше будем сохранять спокойствие.

Многие из тех детей, с которыми говорили, на самом деле знают эстонский язык. Все это было для них неожиданно, также не было договоренности, что с детьми будут общаться.

Переход на эстоноязычное образование - это не только дело школ, но и всего общества. Все вносят свой вклад, только по-разному. Важно, какой фон создают СМИ - поддерживающий или негативный и только ищущий ошибки. Можно быть объективными: с нами не надо сюсюкаться, нас не надо перехваливать. Героическая риторика тоже не нужна, но нам необходим трудовой мир.

Ожидать, что в первый учебный день дети будут знать эстонский язык - это перебор. Ребенок должен чувствовать, что общество готово его принять и что изучение эстонского языка - это не наказание, а нормальная часть эстонской жизни, мы здесь живем и должны знать эстонский язык.

У нас составлены планы, есть учителя, идут уроки. У нас существенно увеличилась опорная команда: у нас три психолога, два логопеда и два социальных педагога. Мы постоянно следим за тем, как идет переход.

Иногда кажется, что за пределами школ больше страстей по поводу перехода на изучение эстонского языка, чем внутри них. Это не что-то совершенно новое, мы уже давно занимаемся языковым погружением.