Ким Чен Ын казнил 30 чиновников в связи с наводнениями

Перевод: Валерия Ермакова

По сообщению TV Chosun, один из чиновников режима Ким Чен Ына сообщил, что 20-30 северокорейских руководителей были обвинены в коррупции и невыполнении своих обязанностей, за что им была назначена смертная казнь.

«Установлено, что в конце прошлого месяца одновременно были казнены от 20 до 30 партийных кадров в районе, пострадавшем от наводнения», - рассказал чиновник изданию.

Центральное новостное агентство Северной Кореи ранее сообщило, что Ким Чен Ын приказал «жестко наказать» чиновников после того, как в июле провинция Чаганг пострадала от разрушительных наводнений.

Казненные чиновники не были публично идентифицированы, однако в отчете отмечается, что Кан Бон Хун, который с 2019 года занимал должность секретаря партийного комитета провинции Чаган, был одним из руководителей, снятых Кимом с должности на экстренном совещании во время кризиса.

Бывший северокорейский дипломат Ли Иль Гю рассказал TV Chosun, что после встречи с Кимом стало ясно, что провинциальные чиновники были «в сильном беспокойстве, не зная, когда их постигнет та же участь».