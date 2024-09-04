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Лукашенко помиловал еще тридцать участников протестов

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Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters / Scanpix

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, приговоренных к тюремному заключению за участие в антиправительственных протестах четыре года назад. О помиловании сообщила сегодня канцелярия авторитарного главы государства.

Перевод: Павел Соболев

«Амнистию получили 7 женщин и 23 мужчины. Большинство из них - родители нескольких несовершеннолетних и малолетних детей», - заявили в аппарате Лукашенко, назвав помилование «гуманным жестом».

Изучением случаев всех лиц, представленных к амнистии, занималась комиссия, которую возглавлял генеральный прокурор Андрей Швед. «Все эти лица выполнили обязательные условия помилования - подали прошение о помиловании, признали свою вину, искренне раскаялись в своих действиях и пообещали жить законопослушно», - сообщила агентству БЕЛТА пресс-служба диктатора.

Первая группа помилованных политзаключенных, также состовшая из 30 человек, была объявлена ​​16 августа.

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