Лидер белорусского режима Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, приговоренных к тюремному заключению за участие в антиправительственных протестах четыре года назад. О помиловании сообщила сегодня канцелярия авторитарного главы государства.
Лукашенко помиловал еще тридцать участников протестов
Перевод: Павел Соболев
«Амнистию получили 7 женщин и 23 мужчины. Большинство из них - родители нескольких несовершеннолетних и малолетних детей», - заявили в аппарате Лукашенко, назвав помилование «гуманным жестом».
Изучением случаев всех лиц, представленных к амнистии, занималась комиссия, которую возглавлял генеральный прокурор Андрей Швед. «Все эти лица выполнили обязательные условия помилования - подали прошение о помиловании, признали свою вину, искренне раскаялись в своих действиях и пообещали жить законопослушно», - сообщила агентству БЕЛТА пресс-служба диктатора.
Первая группа помилованных политзаключенных, также состовшая из 30 человек, была объявлена 16 августа.