На этой неделе российская армия нанесла разрушительные удары по Полтаве и Львову, вызвавшие гибель десятков людей, также на этой неделе стало известно об очень значительных кадровых изменениях в руководстве Украины. О том, что побуждает Владимира Зеленского принимать радикальные кадровые решения и как они могут влиять на развитие военной ситуации, а также обо многом другом в студии Postimees порассуждал эксперт по вопросам безопасности Дмитрий Теперик.
Эксперт: даже во время войны власть думает о рейтинге, замена министров в Украине призвана подбодрить население
Выдержки из беседы:
- Чем вызван очень обширный ремонт правительства Украины, когда меняется сразу очень много министров и других госчиновников топ-звена, не является ли это косвенным подтверждением того, что Владимир Зеленский считает, что госаппарат в целом работает плохо?
- Госаппарат Украины сейчас работает в условиях военного времени, и чиновники стараются быть настолько эффективными, насколько могут. С другой стороны, конечно, среди жителей Украины нарастает большое недовольство. В том числе и в связи с последствиями обстрелов, особенно - в сфере энергетики.
Начался новый учебный год, и, как мы знаем, не все дети в Украине могут пойти в школу в безопасных условиях и провести в школе целый день. Ну и, разумеется, очень важен фактор инфляции, растущей с очень большой скоростью. Это приводит к уменьшению реальных доходов и бизнеса, и простых людей в Украине.
То есть имеется целый комплекс факторов и проблем, которые понижают рейтинг доверия как к Зеленскому, так и к его команде. Но поскольку выборов никто проводить пока не собирается, то проводятся вот такие перестановки, изменения, можно сказать, ремонт правительства, чтобы поменять хотя бы несколько лиц, несколько говорящих голов, которые появляются в эфире в дополнение к Зеленскому. Тем самым команда Зеленского становится разнообразнее, и снижается градус напряжения.
Кто-то критикует Зеленского за это и говорит, что речь идет об обычном политическом популизме. Кто-то верит в то, что после перестановок и с приходом новых людей ситуация действительно может немного улучшиться.
Пока рано судить, как это будет на самом деле. Конечно, отставка этих министров была принята парламентом, причем в некоторых случаях - даже без их присутствия. Новые министры пока не назначены, но в любом случае ясно, что осенью и особенно зимой ситуация в Украине будет трудной.
- В прошлую пятницу Зеленский снял с должности Николая Олещука - командующего ВВС страны. Отставка главы ВВС и нескольких министров гражданского профиля - это совершенно автономные вещи? Или же действительно, во время войны все министры - «военные», и оба шага являются частью общей политики обновления руководства в ключевых сферах?
- Да, я думаю, что команда Зеленского рассматривает без исключения все сферы, в том числе и военную, и при этом они очень заботятся и о своем рейтинге. Конечно, они смотрят на уровень поддержки конкретного человека, или на отсутствие таковой, на уровни доверия или недоверия, которые социологи в Украине регулярно измеряют. И понятно, что на какие-то промахи, ошибки, невыполнение каких-то распоряжений… На них смотрят с таким выражением, что, мол, за это положена расплата. Это может быть какое-то наказание, снятие с поста, перемещение на другую должность и так далее.
Повторюсь, команда Зеленского очень следит за своим рейтингом. Поэтому для них любые события, где ярко проявляется или некомпетентность, или, например, человеческая усталость, в том числе и со стороны министров или военных… Такого команда Зеленского прощать не собирается.
- Удалось ли Зеленскому уже приучить западных партнеров к мысли о том, что украинские войска на территории России - это новая реальность, что совершенно не нужно переживать из-за какого-то риска эскалации со стороны России, которой так и не происходит? И что, возможно, помогать Украине оружием и для действий и на этом фронте, это тоже совершенно нормальная вещь?
- Да, и западные аналитики уже свидетельствуют, что западные политики начинают принимать эту новую реальность. Это видно и в Европейском союзе, и в США, хотя в США сейчас главный фокус, конечно, направлен на предвыборную кампанию, а не на поддержку Украины. Но в то же время и в контексте этой кампании тема поддержки Украины все же попадает в новостную повестку.
Но если говорить про страх эскалации, то он до сих пор существует. Любой пакет поддержки, который выделяется западными партнерами Украине, очень тщательно взвешивается с точки зрения того, как на эту меру может отреагировать Москва. Этот страх куда слабее, если сравнивать с тем, что было год назад или два года назад, но до сих пор и среди западных политиков, и среди советников этих политиков находятся люди, которые поддерживают Украину, но, что называется, «с оглядкой» на Москву.
Разумеется, степень их влияния снижается, и это хорошо. Но сейчас нужно дождаться результатов выборов в США. Потому что те вооружения, которые нужны сейчас Украине, они главным образом поступают от США. И от других крупных союзников, то есть все-таки не от Чехии или стран Балтии, например.
Если мы говорим про мощное вооружение, из-за которого в головах в Кремле может возникнуть идея что-то эскалировать, то такое вооружение Киеву могут поставить только США, а также Франция и Великобритания.
- Кто-то говорит сейчас, что некоторое ослабление позиций Украины на Восточном фронте, особенно на направлении Покровска - это цена, которую ВСУ платит за свои успехи в Курской области. Если говорить не столько о военных, сколько о политических задачах, можно ли утверждать, что психологический эффект от успеха ВСУ на территории России перевешивает значение всех возможных потерь Украины на территории Донбасса?
- Эйфория от успехов ВСУ на Курщине сейчас начинает уже уменьшаться. С другой стороны, я считаю, что эти действия имеют огромный и психологический, и символический эффект.
Август, как мы знаем, всегда для России был трагичным месяцем. И если говорить о последствиях этих действий, то теперь стало четко видно, что оккупация части территории Российской Федерации возможна не только теоретически, но и практически. И в том числе - и со стороны Украины, которая, по мнению многих российских аналитиков, не представляла какой-то реальной военной силы.
Так что возникший символизм, который подтвердил, что Россию не только в теории, но и на практике можно и нужно побеждать… Он для украинского общества имеет огромное значение.
Если же ставить на весы ситуацию на Восточном фронте, ситуацию под Покровском, то нужно вспомнить, что там положение для Украины было очень трудным уже с конца весны. И таким оно было и на протяжении всего лета.
Россия направляет туда очень большие силы. Не жалея ни людей, ни технику. Эта как бы псевдомобилизация, или что там у себя Россия сделала, дает возможность продолжать привлекать людей на войну. Поэтому до того, как наступит осень, ситуация для Украины будет там очень тяжелой.
С наступлением поздней осени и зимы эта линия фронта может стабилизироваться. Но этого еще надо дождаться.
- После российских ударов по Полтаве и Львову западные союзники сообщили о новых пакетах военной помощи Украине. Видны ли перспективы того, что западная поддержка Украины будет наконец поспевать за агрессивностью России, что украинское небо в какой-то момент получит максимальную защиту? Или при сохраняющихся темпах помощи скорее вероятно, что случаи, подобные полтавскому и львовскому, будут, увы, повторяться достаточно часто?
- К сожалению, мне кажется, что вы правы, и в ближайшее время повторение таких событий неизбежно. Количество систем ПВО на Западе ограничено, и сколько союзники могут дать в конкретный период времени, столько они и дают. Но для последних мер поддержки западным странам понадобилось увидеть новые преступления российского режима против гражданского населения, и именно это побудило поспешно выделить новые пакеты помощи.
Но серьезные политики и аналитики на Западе понимают, что именно в такую гонку как раз и нет смысла вступать. Источник угрозы же находится на территории России, и намного эффективнее было бы уничтожать именно источники угрозы, а также уничтожать носителей этих самых ракет, будь то стратегические бомбардировщики на российских аэродромах или корабли Черноморского или Балтийского флота.
Гораздо эффективнее уничтожить именно эти цели в России, а не бесконечно поставлять в Украину системы ПВО и ракеты для этих систем. Чтобы постоянно держать небо чистым… Это требует очень больших ресурсов. Много людей, много ракет, много денег. Поэтому в интересах самого Запада принять решение об уничтожении непосредственных источников угроз в России, причем сделать это как можно скорее.
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