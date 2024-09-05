Эксперт: даже во время войны власть думает о рейтинге, замена министров в Украине призвана подбодрить население

Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

- Удалось ли Зеленскому уже приучить западных партнеров к мысли о том, что украинские войска на территории России - это новая реальность, что совершенно не нужно переживать из-за какого-то риска эскалации со стороны России, которой так и не происходит? И что, возможно, помогать Украине оружием и для действий и на этом фронте, это тоже совершенно нормальная вещь?

- Да, и западные аналитики уже свидетельствуют, что западные политики начинают принимать эту новую реальность. Это видно и в Европейском союзе, и в США, хотя в США сейчас главный фокус, конечно, направлен на предвыборную кампанию, а не на поддержку Украины. Но в то же время и в контексте этой кампании тема поддержки Украины все же попадает в новостную повестку.

Но если говорить про страх эскалации, то он до сих пор существует. Любой пакет поддержки, который выделяется западными партнерами Украине, очень тщательно взвешивается с точки зрения того, как на эту меру может отреагировать Москва. Этот страх куда слабее, если сравнивать с тем, что было год назад или два года назад, но до сих пор и среди западных политиков, и среди советников этих политиков находятся люди, которые поддерживают Украину, но, что называется, «с оглядкой» на Москву.

Павел Соболев. Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая