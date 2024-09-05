В студии Postimees Дмитрий Теперик: зачем понадобился капремонт правительства Украины и как он может отразиться на ходе войны?

- Уже во вторник вечером стало известно, что несколько ключевых министров правительства Украины уходят в отставку, в среду вечером стало известно, какие новые кандидатуры представлены Владимиру Зеленскому на министерские посты. В частности, на должность главы МИДа Украины представлен первый заместитель нынешнего министра Дмитрия Кулебы Андрей Сибига. Чем вызван очень обширный ремонт правительства Украины, когда меняется сразу очень много министров, не является ли это косвенным подтверждением того, что госаппарат в целом работает плохо?

- В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял с должности Николая Олещука - командующего ВВС страны. Это произошло на следующий день после того, как украинские власти подтвердили сообщения в СМИ, что истребитель F-16 американского производства потерпел крушение, в результате чего погиб пилот. Отставка главы ВВС и нескольких министров гражданского профиля - это совершенно автономные вещи? Или же во время войны все министры - «военные», и оба шага являются частью общей политики обновления руководства в ключевых сферах?

- После удара по Полтаве администрация США анонсировала новый пакет помощи Украине, после удара по Львову Олаф Шольц подтвердил верность Берлина взятым обязательствам по помощи Украине, в частности, обещаниям поставить 12 систем IRIS, которые эффективны при отражении ракетных атак. Видны ли перспективы того, что западная поддержка Украины будет наконец поспевать за агрессивностью России, что украинское небо в какой-то момент получит максимальную защиту? Или при сохраняющихся темпах помощи скорее вероятно, что случаи, подобные полтавскому и львовскому, будут, увы, повторяться достаточно часто?

Смотрите в прямом эфире!