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Спасатели помогли пожилому человеку, который был не в состоянии самостоятельно выбраться из ванны

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Ванная комната. Иллюстративное фото.
Ванная комната. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Сегодня ночью, в 1.14, спасателей вызвали в дом на улицу Тулевику в Раквере. Звонивший сказал, что уже некоторое время как слышит очень тяжелые вздохи из квартиры сверху.

Перевод: Павел Соболев

Прибывшим на место спасателям не удалось с первой попытки проникнуть в квартиру, откуда доносились вздохи, поскольку ее владелец сам не появлялся на пороге. Тогда спасатели решили проникнуть в квартиру через окно.

В поисках жильца они в конце концов обнаружили его в ванной комнате. Мужчина находился в ванне и не мог выбраться из нее. Неизвестно, как долго пожилой житель Раквере пролежал в ванне, прежде чем ему оказали помощь.

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