Сегодня ночью, в 1.14, спасателей вызвали в дом на улицу Тулевику в Раквере. Звонивший сказал, что уже некоторое время как слышит очень тяжелые вздохи из квартиры сверху.
Спасатели помогли пожилому человеку, который был не в состоянии самостоятельно выбраться из ванны
Перевод: Павел Соболев
Прибывшим на место спасателям не удалось с первой попытки проникнуть в квартиру, откуда доносились вздохи, поскольку ее владелец сам не появлялся на пороге. Тогда спасатели решили проникнуть в квартиру через окно.
В поисках жильца они в конце концов обнаружили его в ванной комнате. Мужчина находился в ванне и не мог выбраться из нее. Неизвестно, как долго пожилой житель Раквере пролежал в ванне, прежде чем ему оказали помощь.