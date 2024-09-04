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В Клиникуме ТУ реабилитацию проходит пациент, которого лечат с помощью вирусов

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Ортопед клиники Тартуского университета Каспар Тоотси (в центре) держит в руках лекарство, содержащее бактериофаги, рядом с ним врачи-ординаторы Симмо Тыниссон и Алис Клаус. Ранее бактериофаги не использовались в Эстонии для лечения.
Ортопед клиники Тартуского университета Каспар Тоотси (в центре) держит в руках лекарство, содержащее бактериофаги, рядом с ним врачи-ординаторы Симмо Тыниссон и Алис Клаус. Ранее бактериофаги не использовались в Эстонии для лечения. Фото: TÜ Kliinikum

«Дважды в день мне приходилось исполнять этот танец перед зеркалом», - рассказывает пенсионер, у которого после замены тазобедренного сустава начала развиваться инфекция, вызванная агрессивной бактерией Staphylococcus aureus (эст. золотистый стафилококк - прим. пер.). Пластыри приходилось менять один за другим, потому что гной из-за воспаления постоянно вытекал через отверстие в теле - фистулу - на протяжении полутора лет.

Перевод: Ева Ойжинская

Пациента неоднократно оперировали: сначала пытались сохранить протез, затем его частично заменили. Казалось, что антибиотики сработали, и все было хорошо. Затем был установлен новый, уже более крупный протез сустава, и воспаление вернулось.

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