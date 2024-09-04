В Клиникуме ТУ реабилитацию проходит пациент, которого лечат с помощью вирусов

Ортопед клиники Тартуского университета Каспар Тоотси (в центре) держит в руках лекарство, содержащее бактериофаги, рядом с ним врачи-ординаторы Симмо Тыниссон и Алис Клаус. Ранее бактериофаги не использовались в Эстонии для лечения.

«Дважды в день мне приходилось исполнять этот танец перед зеркалом», - рассказывает пенсионер, у которого после замены тазобедренного сустава начала развиваться инфекция, вызванная агрессивной бактерией Staphylococcus aureus (эст. золотистый стафилококк - прим. пер.). Пластыри приходилось менять один за другим, потому что гной из-за воспаления постоянно вытекал через отверстие в теле - фистулу - на протяжении полутора лет.