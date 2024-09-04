По прогнозу Агентства окружающей среды, в четверг температура поднимется до 28 градусов, снова будет солнечно.
Лето и не думает заканчиваться: в четверг температура поднимется до 28 градусов
Ночью будет малооблачная сухая погода. В некоторых местах может быть туман. Ветер восточный, скорость - 2-8 м/с. Температура - от 12 до 17, местами - до 20 градусов тепла.
На Чудском озере ночью будет восточный ветер, скорость - 2-7 м/с. Высота волны - 0,2-0,5 метра. Погода без осадков, видимость умеренная. Температура - 18-20 градусов.
Днем будет сухая солнечная погода. Ветер восточный, скорость - 3-9 м/с. Температура - 22-28 градусов.
На Чудском озере - ветер восточный, скорость 3-8 м/с. Высота волны - 0,3-0,7 метра. Будет ясно, видимость умеренная. Температура - 21-23 градуса.