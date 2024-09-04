Ракетный удар по Львову. Главное на данный момент

По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево.

Серию взрывов во Львове слышал и корреспондент Би-би-си.

Садовой после этого написал в телеграме, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала, а две школы сегодня учебу не начнут, и публиковал фото с последствиями удара. На снимке виден костел Анны и Елизаветы, который туристы раньше могли видеть на пути в центр города.

Комбинированная атака

Атака была комбинированной, ракетами и дронами-камикадзе, заявил губернатор Козицкий.

Утром Воздушные силы ВСУ также сообщили о массированной атаке на Украину - двумя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» с самолетов МиГ-31К, двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3, шестью крылатыми ракетами Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также тремя крылатыми ракетами «Искандер-К» и 29 дронами-камикадзе.

Сбить удалось четыре из шести Х-101, все три «Искандера» и 22 беспилотника. Таким образом, два «Кинжала» сбиты не были. СМИ предполагают, что этими ракетами был нанесен удар по Львову, о «Кинжалах» писал и мэр Садовой.