В результате ракетного удара по Львову погибли семь человек, 53 пострадали, повреждены жилые дома и две школы, следует из заявления властей. Минобороны России подтвердило групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал», назвав его целью предприятия ВПК во Львове.
Ракетный удар по Львову. Главное на данный момент
Мэр Львова Андрей Садовой, глава областной военной администрации Максим Козицкий и спасатели заявили, что жертвами атаки стали семь человек.
Как сообщил Садовой, среди жертв - три сестры, которым было семь, 18 и 21 год. Их мать также погибла, выжил только отец.
На данный момент в больницах находятся 47 человек, среди пациентов семь детей с травмами средней тяжести, уточнил губернатор Козицкий. Всего пострадали 53 человека. Аварийно-спасательные работы завершены.
По словам мэра Садового, пострадали 50 жилых домов в центре города и у железнодорожного вокзала. По данным Козицкого, под удар попали семь архитектурных памятников, расположенных в исторической части города, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Повреждены обычные жилые дома в городе, школах, медицинских учреждениях», - прокомментировал удар по Львову президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, кроме Львова в ночь на среду был атакован Кривой Рог, где пострадали пять человек. Он снова призвал союзников предоставить Украине дальнобойное оружие, «чтобы отвечать на террор справедливо».
Минобороны России в 12:00 заявило, что по предприятиям ВПК во Львове был нанесен «групповой удар», в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.
Накануне утром Россия атаковала военный институт связи в Полтаве. Там, по последним данным, погибли 53 человека, 298 пострадали, эти данные сообщили МВД Украины и спасатели. Российское Минобороны целью удара назвало 179-й объединенный учебно-тренировочный центру ВСУ.
По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево.
Серию взрывов во Львове слышал и корреспондент Би-би-си.
Садовой после этого написал в телеграме, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала, а две школы сегодня учебу не начнут, и публиковал фото с последствиями удара. На снимке виден костел Анны и Елизаветы, который туристы раньше могли видеть на пути в центр города.
Комбинированная атака
Атака была комбинированной, ракетами и дронами-камикадзе, заявил губернатор Козицкий.
Утром Воздушные силы ВСУ также сообщили о массированной атаке на Украину - двумя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» с самолетов МиГ-31К, двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3, шестью крылатыми ракетами Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также тремя крылатыми ракетами «Искандер-К» и 29 дронами-камикадзе.
Сбить удалось четыре из шести Х-101, все три «Искандера» и 22 беспилотника. Таким образом, два «Кинжала» сбиты не были. СМИ предполагают, что этими ракетами был нанесен удар по Львову, о «Кинжалах» писал и мэр Садовой.
В начале ночи Воздушные силы сообщали о взлете нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья и двух самолетов МиГ-31, запустивших «Кинжалы». По данным Воздушных сил, ракеты двигались в направлении Львовской области.
Сразу после предупреждения Козицкого о ракетной угрозе в 5:46 во Львове раздался очень громкий звук и тряслись стены. «„Кинжалы“ на территории Львова. Работает ПВО», - писал Садовой.
Польша поднимала военные самолеты
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за очередной российской атаки по Украине в воздух были подняты польские военные самолеты.
В сообщении, опубликованном в сети Х, польские военные сообщили, что «наблюдают интенсивную активность российской дальней авиации в связи с воздушными и ракетными ударами по объектам на территории Украины».
Польша делает все необходимое для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, было сказано в сообщении. «Мы предупреждаем, что в действие были приведены самолеты Польши и ее союзников», - сообщили польские военные.
Агентство Reuters напоминает, что польская военная авиация поднимается в воздух из-за российских ударов по Украине в третий раз за последние восемь дней.
Львов подвергается российским обстрелам не так часто, как города, расположенные в восточных, северных и центральных районах Украины.
Последний раз значительные повреждения во Львове в результате российской атаки были в середине июня. Тогда из-за падения обломков беспилотников в городе и окрестностях пострадало несколько домов, был частично разрушен научно-исследовательский институт, по меньше мере два человека получили ранения.