Итоги пляжного сезона: потерялись 44 ребенка, 9 человек едва не утонули

Погода и посещаемость пляжей

Как обычно, самая высокая температура воздуха и воды была в июле: 21,4 и 21,3 градуса соответственно. И все же Пярнуский пляж поставил рекорд этого сезона по числу посетителей лишь 25 августа, когда при температуре воздуха 27 градусов и температуре воды 20 градусов на пляже находились 17 500 человек. Несмотря на большое число отдыхающих, день прошел для береговой охраны относительно спокойно: потерялись всего два ребенка, их довольно быстро передали родителям.

Пляжный сезон начался раньше, чем обычно

В Тарту пляжный сезон продлился дольше, чем обычно: с 15 мая до 1 сентября. В эти продленные дни сезона на берегу Эмайыги и у канала Анне было зарегистрировано 253 случая нарушения общественного порядка.

Происшествия, завершившиеся благополучно

2 июня посетитель нашел на Штромке два старых предмета, похожих на мины. Прибывшие на пляж саперы удалили находку с пляжа.

23 июня спасатели Пирита примчались на помощь мужчине, которого сильный ветер унес на резиновой лодке далеко в море. Мужчине помогли добраться до берега.

7 июля поступило сообщение о том, что в городском бассейне Эмайыги женщина выбилась из сил и не может плыть против течения. Береговая охрана доставила ее на берег.