Путин предложил вице-премьеру Сербии обсудить поставки газа

Кроме того, Путин заявил о желании развивать сотрудничество России и Сербии в сфере промышленности и транспорта и рассказал, что Москва направила президенту Сербии Александару Вучичу приглашение на встречу лидеров БРИКС в Казани.

Со своей стороны Александр Вулин отметил, что Сербия - стратегический партнер России и она , несмотря на давление Запада, никогда не станет членом НАТО и никогда не введет санкций против РФ.

Реакция ЕС на анонс встречи Вулина с Путиным

Сербия является страной - кандидатом на вступление в ЕС. Накануне встречи Вулина и Путина, 3 сентября, руководство Евросоюза напомнило, что поддержание связей с Москвой на фоне продолжающейся войны в Украине несовместимо с ценностями ЕС и процессом вступления в Евросоюз.

«Европейский Союз предельно ясно дал понять своим партнерам, что отношения с Россией не могут оставаться обычными после ее неоправданной и агрессивной войны против Украины, - цитирует «Радио Свобода» ответ Брюсселя на запрос ее Балканской службы. - ЕС хочет рассчитывать на все страны-кандидаты как на надежных европейских партнеров по общим принципам, ценностям, в вопросах безопасности».

Между тем премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил журналистам 3 сентября, комментируя предстоящую встречу Путина и Вулина, что не видит в ней "ничего эпохального или такого уж ужасного". «Мы не разрывали дипотношения с Россией, никому не запрещено встречаться с ее представителями», - подчеркнул Вучевич, добавив, однако, что Сербия не поощряет войну в Украине и не поддерживает нарушение территориальной целостности этой страны.