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Пострадавшего в ДТП водителя четырехколесного мопеда пришлось доставить в больницу

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Четырехколесный мопед-фургон увозят с места аварии на эвакуаторе.
Четырехколесный мопед-фургон увозят с места аварии на эвакуаторе. Фото: Kenno Soo

В среду в 9.30 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Метскюла-теэ и Пийри в Вильянди.

Перевод: Павел Соболев

Автомобиль Volkswagen, которым управлял 49-летний мужчина, двигался по Метскюла-теэ в сторону улицы Парги и начал поворачивать налево на улицу Пийри, когда четырехколесный мопед, которым управлял 41-летний мужчина, врезался в Volkswagen сзади.

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