Эстонский футбол отмечает важную дату

Эстония уже участвовала в отборочных играх чемпионата мира до Второй мировой войны (в 1933 году Швеция и Эстония сыграли первый в истории футбола отборочный матч чемпионата мира), но чемпионаты Европы начались только после Второй мировой войны, сообщается в пресс-релизе.

После восстановления независимости первый финальный турнир чемпионата Европы состоялся в 1992 году, но отборочная серия была начата еще до восстановления независимости Эстонии. Таким образом, чемпионат Европы 1996 года стал для Эстонии первой возможностью выйти в финал чемпионата Европы.

В отборочной серии чемпионата Европы Эстония попала в одну подгруппу с Италией, которая играла в финале чемпионата мира в 1994 году, и еще четырьмя странами, недавно вошедшими или вернувшимися в международную футбольную жизнь: Украиной, Хорватией, Словенией и Литвой. Если Эстонии и Литве также удалось поучаствовать в отборочной серии чемпионата мира 1994 года, то для Украины, Хорватии и Словении это была первая отборочная серия в истории их национальных сборных.

Отборочная серия для Эстонии началась с домашней игры против Хорватии. Перед 1215 зрителями на стадионе «Кадриорг» пришлось признать преимущество хорватов со счетом 2:0 – оба гола забил нападающий «Севильи» Давор Шукер. Позже Хорватия также выиграла отборочную группу; Италия также прошла на чемпионат Европы. Эстония проиграла все десять матчей и заняла последнее место в группе.