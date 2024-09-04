Вышедшая в полуфинал US Open Соболенко эмоционально отреагировала на присутствие на матче знаменитого теннисиста

«Да, я видела, я видела его на большом экране. Я почти уверена, что он пришел посмотреть на Тиафо и Димитрова, но все равно я подумала: "Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось". Я должна показать свои навыки. Да, это был приятный момент. Приятно видеть его рядом», - сказала Соболенко в интервью после матча.