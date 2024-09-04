Ср, 4.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Вышедшая в полуфинал US Open Соболенко эмоционально отреагировала на присутствие на матче знаменитого теннисиста

Copy
Легендарный Роджер Федерер пришел на матч Арины Соболенко.
Легендарный Роджер Федерер пришел на матч Арины Соболенко. Фото: MPI04/Capital Pictures

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер посетил матч второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко против седьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2).

После матча Соболенко эмоционально высказалась о присутствии знаменитости:

«Да, я видела, я видела его на большом экране. Я почти уверена, что он пришел посмотреть на Тиафо и Димитрова, но все равно я подумала: "Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось". Я должна показать свои навыки. Да, это был приятный момент. Приятно видеть его рядом», - сказала Соболенко в интервью после матча.

В полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх