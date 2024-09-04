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Лаури Хуссар: правление Рийгикогу не может запретить визит делегации в Китай

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На фоо Лаури Хуссар (слева) и Тоомас Кивимяги.
На фоо Лаури Хуссар (слева) и Тоомас Кивимяги. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе эстонско-китайская парламентская группа Рийгикогу отправилась с визитом в Китай, часть расходов которого покрывает Пекин. «Я смотрю на отношения с Китаем с двойственными чувствами», - прокомментировал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200»).

Перевод: Сергей Светлов

С одной стороны, Хуссар не одобряет политику, которую Китай проводит как внутри страны, так и в своей внешней политике. «Это совершенно недопустимо», - сказал он.

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