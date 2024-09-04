На прошлой неделе эстонско-китайская парламентская группа Рийгикогу отправилась с визитом в Китай, часть расходов которого покрывает Пекин. «Я смотрю на отношения с Китаем с двойственными чувствами», - прокомментировал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200»).
Для подписчиков
Лаури Хуссар: правление Рийгикогу не может запретить визит делегации в Китай
Перевод: Сергей Светлов
С одной стороны, Хуссар не одобряет политику, которую Китай проводит как внутри страны, так и в своей внешней политике. «Это совершенно недопустимо», - сказал он.