«Ээсти 200» не поддерживает идею реформистов обложить налогом фонд заработной платы

«"Ээсти 200" не поддерживает предложение министра финансов в такой форме, поскольку анализ воздействия показывает, что этот налог ударит по наиболее пострадавшим от экономического кризиса секторам бизнеса - обрабатывающей промышленности, экспорту, связи и информации, размещению и туризму. Повышение налога на фонд заработной платы окажет сильнейшее влияние на экспортирующий сектор экономики Эстонии и на те предприятия, которые что-то производят. Мы не можем нанести еще один удар по экспортному сектору, который способствует развитию экономики Эстонии в долгосрочной перспективе», - указала Каллас.

По мнению лидера «Ээсти 200», приоритеты правительства должны быть направлены на выход экономики из кризиса, создание стабильной бизнес-среды и восстановление конкурентоспособности экономики.

«Правительство не может заниматься только налогами, сокращениями и выводом денег из экономики. Государство также должно найти больше возможностей для инвестирования в экономику, и «Ээсти 200» предложила для этой цели методы стимулирования крупных инвесторов, - сказала Каллас. - Предприниматели уже много лет говорят, что для усиления конкурентоспособности экономики необходимо увеличить квоту на иностранную рабочую силу».

По словам Каллас, для поддержки конкурентоспособности нужно предпринять последующие шаги.

«Конкурентоспособность Эстонии обеспечат квалифицированная и образованная рабочая сила, научная деятельность, передовые разработки и инновации, сокращение ненужной регуляции, экспорт, а также зеленая и разнообразная экономическая среда. Акцент правительства должен быть на стабильности предпринимательской среды, налоговая политика должна быть заблаговременно известна, а с нынешней непредсказуемостью нужно покончить. Так же важно предпринять решительные шаги по сокращению бюрократии, составлению долгосрочного инвестиционного плана и решению проблемы доступности рабочей силы», - сказала она.