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АНАЛИЗ В правительстве спорят, какие именно сокращения согласовали в коалиционном договоре

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«Мы обсуждаем вопрос об исключениях», – призналась председатель «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас.
«Мы обсуждаем вопрос об исключениях», – призналась председатель «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Martin Pedaja

Во вторник стало известно, что будет установлен верхний предел для родительских зарплат и компенсаций по болезни, что означает экономию в 13 миллионов и 4,4 миллиона евро соответственно с 2026 года. Все остальное пока открыто. Коалиция спорит.

Перевод: Александр Шкут

Читают коалиционный договор и интерпретируют то, что там написано, и как следует понимать, что написано. Ведут споры о том, на что сокращения расходов распространяться не будут, какие исключения были согласованы и какую методику вообще следует использовать для расчета сокращений. «Мы обсуждаем вопрос об исключениях», – признается председатель «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас.

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