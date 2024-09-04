АНАЛИЗ В правительство спорят, какие именно сокращения согласовали в коалиционном договоре

Читают коалиционный договор и интерпретируют то, что там написано, и как следует понимать, что написано. Ведут споры о том, на что сокращения расходов распространяться не будут, какие исключения были согласованы и какую методику вообще следует использовать для расчета сокращений. «Мы обсуждаем вопрос об исключениях», – признается председатель «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас.