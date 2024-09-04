Семейная компания пожаловалась на эстонское государство в Европейскую комиссию

Согласно жалобе AS Terminal, эстонское государство предоставило незаконную государственную помощь компании AS Olerex, позволив ей в течение нескольких лет избегать выполнения требования по добавлению биотоплива при продаже топлива. Это нарушает как цель Европейского союза по переходу к более экологически чистому транспорту, так и искажает конкуренцию на рынке.