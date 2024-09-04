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Семейная компания пожаловалась на эстонское государство в Европейскую комиссию

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Судья и судейский молоток. Изображение носит иллюстративный характер.
Судья и судейский молоток. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock

В прошлом месяце компания AS Terminal обратилась в Европейскую комиссию с просьбой начать производство в отношении эстонского государства за предоставление незаконной государственной помощи, которая нарушила условия конкуренции на местном рынке топлива.

Перевод: Ева Ойжинская

Согласно жалобе AS Terminal, эстонское государство предоставило незаконную государственную помощь компании AS Olerex, позволив ей в течение нескольких лет избегать выполнения требования по добавлению биотоплива при продаже топлива. Это нарушает как цель Европейского союза по переходу к более экологически чистому транспорту, так и искажает конкуренцию на рынке.

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