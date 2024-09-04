AirBaltic добавит несколько невероятных прямых маршрутов из Таллинна

Реагируя на спрос пассажиров и анализируя структуру движения, аirBaltic также планирует увеличить частоту рейсов на четырех прямых маршрутах из Таллинна - Брюссель, Париж, Копенгаген и Мюнхен. Кроме того, будут открыты четыре новых маршрута из Риги и семь из Вильнюса, что добавит в общей сложности 16 новых рейсов в воздушном пространстве стран Балтии, сообщила авиакомпания.

Из Риги откроются прямые рейсы в Клуж-Напоку, Миконос, Жешув и Ставангер. Время полета рассчитано с учетом времени полета Таллинн-Рига, чтобы обеспечить беспрепятственный трансфер для эстонских пассажиров как по пути к месту назначения, так и обратно в Таллинн.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, аэропорт очень доволен новыми маршрутами аirBaltic и дополнительными рейсами в Таллинн.

«В августе аirBaltic обслужила в Таллиннском аэропорту более 100 000 пассажиров, такого количества никогда не достигала ни одна из наших авиакомпаний, и я смею сказать, что эстонцы очень довольны аirBaltic в Таллинне. Самые интересные из новых направлений - это прямые рейсы в Рейкьявик и Тирану, но я думаю, что пассажиров будет довольно много и на линиях до Барселоны, Пальма-де-Майорки и Гамбурга», - прокомментировал Пяргмяэ.