В среду, 4 сентября, в 13:46 полиция получила сообщение о серьезной аварии на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где водитель мусоровоза сбил пешехода.
«По предварительным данным, мусоровоз Volvo начал движение от Викерлазе, 17, и водитель не заметил женщину, находившуюся спереди в правом углу, и наехал на нее. К сожалению, пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия. Водитель мусоровоза, 54-летний мужчина, был трезв», - рассказала оперативный дежурный Ида-Харью Теэле Юксаэг.
Все обстоятельства происшествия выясняются.