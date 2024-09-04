«По предварительным данным, мусоровоз Volvo начал движение от Викерлазе, 17, и водитель не заметил женщину, находившуюся спереди в правом углу, и наехал на нее. К сожалению, пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия. Водитель мусоровоза, 54-летний мужчина, был трезв», - рассказала оперативный дежурный Ида-Харью Теэле Юксаэг.