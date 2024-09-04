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В Таллинне в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход (1)

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Фото с места происшествия.
Фото с места происшествия. Фото: PPA

В среду, 4 сентября, в 13:46 полиция получила сообщение о серьезной аварии на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где водитель мусоровоза сбил пешехода.

«По предварительным данным, мусоровоз Volvo начал движение от Викерлазе, 17, и водитель не заметил женщину, находившуюся спереди в правом углу, и наехал на нее. К сожалению, пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия. Водитель мусоровоза, 54-летний мужчина, был трезв», - рассказала оперативный дежурный Ида-Харью Теэле Юксаэг.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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