КОЛОНКА СОБОЛЕВА Проблема Путина должна быть решена не Монголией и не якутским шаманом

Монголия не годится на роль козла отпущения

Да, можно с осуждением сейчас высказываться по поводу решения монгольских властей пустить Путина на свою территорию, однако попытки перенести сейчас чуть ли не на одну Монголию ответственность за то, что Владимир Путин находится не в тюрьме в Гааге, все-таки, мягко говоря, не «пропорциональны». Отнюдь не Монголия имеет решающий вес в международном антипутинском блоке, и именно лидерам ведущих в этом блоке стран нужно искать пути к разрушению ведущего преступную террористическую войну путинского режима.

Любой человек, который всерьез верил, что на Владимире Путине в Улан-Баторе захлопнутся наручники, немного похож в своем инфантильном взгляде на мир на тех людей, кто возлагал материальные надежды на успех похода на Кремль, объявленного в свое время якутским «шаманом-воином» Александром Габышевым. Многие оппозиционно настроенные россияне, наблюдавшие за этой акцией, прекрасно сознавали, что исторический шанс свергнуть Путина был упущен в конце 2011 года, и испытывали в связи с этим отчаяние. А когда реальных сценариев покончить с тираном не просматривается, не остается ничего, как поддаваться, так сказать, «былинным» возможностям.

Богатырь из монгольского президента не мог получиться