Владимир Путин побывал на этой неделе в Монголии, власти которой не набрались достаточной смелости, чтобы выполнить решение Международного уголовного суда по аресту российского диктатора. Журналист Павел Соболев считает, что чьи-то надежды на арест Путина в Улан-Баторе изначально не имели никаких шансов сбыться, и настаивает, что решающие шаги в обезвреживании преступного путинского режима должны сделать лидеры куда более могущественных, чем Монголия, стран.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Проблема Путина должна быть решена не Монголией и не якутским шаманом
Совершенный на этой неделе визит российского диктатора Владимира Путина в Монголию закономерным образом породил вокруг себя интригу уже в тот момент, когда о нем только было объявлено. Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, по этой причине эта страна имела не только все законные полномочия, но и обязанности исполнить соответствующее предписание.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был даже вынужден в конце августа отвечать на вопросы журналистов о том, не боится ли российский лидер того, что он может быть лишен в Монголии свободы. Песков уверенно говорил, что подобной опасности не существует, и можно не сомневаться, что у Москвы на этот счет действительно имелись очень твердые гарантии. Тем не менее, из уст некоторых западных политиков можно было расслышать не только логичные в такой ситуации формальные призывы к Улан-Батору арестовать лидера государства-агрессора, но и надежду на то, что это действительно может случиться.
Да, это правда, что после выписки ордера на арест Путина он не ездил в страны, которые признают Римский статут, и все-таки расчет на то, что далеко не самое влиятельное монгольское государство возьмет на себя ответственность стреножить человека, с которым вплоть до начала - и в отдельных случаях и после - полномасштабного вторжения в Украину садились за стол переговоров лидеры крупнейших - в том числе и ядерных - держав, смотрелся слишком уж наивным.
Монголия не годится на роль козла отпущения
Да, можно с осуждением сейчас высказываться по поводу решения монгольских властей пустить Путина на свою территорию, однако попытки перенести сейчас чуть ли не на одну Монголию ответственность за то, что Владимир Путин находится не в тюрьме в Гааге, все-таки, мягко говоря, не «пропорциональны». Отнюдь не Монголия имеет решающий вес в международном антипутинском блоке, и именно лидерам ведущих в этом блоке стран нужно искать пути к разрушению ведущего преступную террористическую войну путинского режима.
Любой человек, который всерьез верил, что на Владимире Путине в Улан-Баторе захлопнутся наручники, немного похож в своем инфантильном взгляде на мир на тех людей, кто возлагал материальные надежды на успех похода на Кремль, объявленного в свое время якутским «шаманом-воином» Александром Габышевым. Многие оппозиционно настроенные россияне, наблюдавшие за этой акцией, прекрасно сознавали, что исторический шанс свергнуть Путина был упущен в конце 2011 года, и испытывали в связи с этим отчаяние. А когда реальных сценариев покончить с тираном не просматривается, не остается ничего, как поддаваться, так сказать, «былинным» возможностям.
Богатырь из монгольского президента не мог получиться
Что-то подобное, вероятно, чувствуют и те люди, которых весьма удручает сохраняющийся после 2,5 лет полномасштабной войны в Украине страх западных политиков перед т. н. эскалацией, сдерживающий их в объемах и форматах оружейной поддержки Украины, а именно снятие всех ограничений на такую поддержку - и есть самый верный путь к тому, чтобы низложить Путина. Кому-то «шаман Саша» казался способным отрубить голову дракону, теперь вот в таком качестве кто-то стал воспринимать монгольского президента, который, мол, мог дать Путину личные гарантии, а потом позволить арестовать его монгольскому генпрокурору, сославшись на «независимость судебной власти».
Этого, как нетрудно было догадаться, не случилось, но было бы довольно странной практикой начать сейчас выдавать президента Монголии за эталон трусости. Монгольские власти сейчас приносят извинения за то, что не смогли исполнить ордер на арест Путина из-за энергозависимости от России, и это не в чистом виде отговорка: Запад может напрячься и солидарно решить энергопроблемы Будапешта и Братиславы, если они откажутся от лояльности Кремлю, но гораздо тяжелее таким образом «взять на довольствие» страну, имеющую границы только с Китаем и Россией.
Особое геоположение
И уж тем более трудно предоставить такой стране специальные гарантии безопасности. Часто говорится, что многолетняя так называемая пророссийская политика Армении определяется только лишь исключительной специфичностью ее географического положения, и вот у Монголии оно еще специфичнее; каким бы способом, например, Владимира Путина, если бы его арестовали в Монголии, транспортировали бы в Европу?
К тому же Монголия никак не может забывать о том, что гипотетическое падение путинского режима вовсе не обязательно моментально повлечет за собой «демократический разворот» Москвы. Даже если рассчитывать на него, нельзя исключать, что на какой-то период Россия «после Путина» может стать еще агрессивнее и безрассуднее, но геоположение изменить нельзя, так что Монголия обречена и в этот период продолжать находиться в очень недобром «окружении». Могут ли жители тех же стран НАТО упрекать ее сейчас в малодушии, если альянс очень терпеливо воспринял падение российских ракет в Румынии и Польше?
Путина погубит победа Украины
Тем не менее, именно в руках лидеров стран НАТО находятся самые мощные рычаги для того, чтобы нанести режиму Владимира Путина несовместимый с жизнью урон, потому что по-настоящему обезвредить его - и обеззаразить от его тлетворного воздействия человечество - может только военное поражение России и военная победа Украины. К сожалению, именно умеренная дозированность западных мер по приближению этой победы отдаляет конец путинского правления, а вовсе не осторожность монгольского руководства.
В день, когда Путин был в Улан-Баторе, Россия варварским ударом по Полтаве убила несколько десятков и ранила несколько сотен человек. Тут же Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, сервировав его именно как реакцию на новое военное преступление России. Конец режима Путина наступит тогда, когда Запад начнет наконец «играть на опережение», и Украина начнет получать столько вооружений, чтобы российские атаки, подобные последним ударам по Полтаве и Львову, сделались бы невозможными.