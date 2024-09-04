Сборная Эстонии по футболу перед важной игрой со Словакией потеряла ценного игрока

Перевод: Павел Соболев

Мужская сборная Эстонии в четверг дома встретится со Словакией, но защитник «Левадии» (Таллинн) Расмус Пеэтсон не попадет в заявку из-за болезни. Пеэтсон, если это станет возможным, присоединится к команде перед второй игре в сентябре, которая состоится тремя днями позже, 8 сентября, в Стокгольме против Швеции.

Помимо отсутствия Пеэтсона, сборной Эстонии приходится справляться без Максима Паскочего, который был в основном составе сборной в последних играх. Паскочий, зарабатывающий на хлеб в команде швейцарской высшей лиги «Грассхопперс» из Цюриха, заработал красную карточку в последнем официальном матче Эстонии против команды Польши, что повлекло дисквалификацию.

Перед домашней игрой 5 сентября уже в 19.00 откроется фестивальная площадка вокруг арены «А. Ле Кок». Предматчевая разминка начнется в 21.00, судья даст стартовый свисток в 21.45.