На этой неделе сборная Эстонии по футболу начинает новый сезон в Лиге наций УЕФА. Первый матч будет сыгран без двух ключевых игроков, причем если про дисквалификацию одного было известно заранее, то болезнь второго стала неприятным сюрпризом.
Сборная Эстонии по футболу перед важной игрой со Словакией потеряла ценного игрока
Перевод: Павел Соболев
Мужская сборная Эстонии в четверг дома встретится со Словакией, но защитник «Левадии» (Таллинн) Расмус Пеэтсон не попадет в заявку из-за болезни. Пеэтсон, если это станет возможным, присоединится к команде перед второй игре в сентябре, которая состоится тремя днями позже, 8 сентября, в Стокгольме против Швеции.
Помимо отсутствия Пеэтсона, сборной Эстонии приходится справляться без Максима Паскочего, который был в основном составе сборной в последних играх. Паскочий, зарабатывающий на хлеб в команде швейцарской высшей лиги «Грассхопперс» из Цюриха, заработал красную карточку в последнем официальном матче Эстонии против команды Польши, что повлекло дисквалификацию.
Перед домашней игрой 5 сентября уже в 19.00 откроется фестивальная площадка вокруг арены «А. Ле Кок». Предматчевая разминка начнется в 21.00, судья даст стартовый свисток в 21.45.