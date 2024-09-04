ВИДЕО Опасная игра: мальчики гоняли мяч на железной дороге

Во вторник вечером, 3 сентября, три мальчика примерно десяти лет решили поиграть в городе Тапа. Они гоняли мяч и бегали, но эта игра могла закончиться трагически, так как дети выбрали железную дорогу для своих забав. «По сути, их игра проходила как раз в то время, когда поезд должен был прибыть на станцию», - рассказала женщина, ставшая свидетельницей опасной игры.