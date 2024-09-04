Во вторник вечером, 3 сентября, три мальчика примерно десяти лет решили поиграть в городе Тапа. Они гоняли мяч и бегали, но эта игра могла закончиться трагически, так как дети выбрали железную дорогу для своих забав. «По сути, их игра проходила как раз в то время, когда поезд должен был прибыть на станцию», - рассказала женщина, ставшая свидетельницей опасной игры.
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ВИДЕО ⟩ Опасная игра: мальчики гоняли мяч на железной дороге
Перевод: Сергей Светлов
Клаарика, ждавшая поезд на станции Тапа, описала, как сначала дети играли возле паровоза, стоящего там как экспонат, а затем стали бить мяч о столб освещения на платформе.