ФОТО Встреча членов «Отечества» с Юрченко прошла в онлайн-режиме из-за коронавируса

Перевод: Павел Соболев

Рийна Солман, председатель таллиннского регионального отделения «Отечества», заявила перед встречей, что за последние несколько дней появилось много вопросов к Юрченко, на которые нет ответов.

«На заседании отделения, состоявшемся в четверг на прошлой неделе, я сказала, что то, что Юлианна Юрченко называла переход на полностью эстоноязычное образование ужасной реформой, является проблемой для «Отечества». Исходя из этого, мы предложили встречу для решения этих проблем», - сказала Солман.

По ее словам, кандидат в старейшины пыталась смягчить свои предыдущие высказывания, однако опубликованное в СМИ сообщение Юрченко из внутренней переписки Центристской партии, где она говорит, что категорически против реформы образования и ее совесть не позволяет ей думать иначе, существенно подорвало ее авторитет.

«Дополнительная информация, которую я прочитала в СМИ во вторник, вызвала у меня личное замешательство. Получается, что это противник перехода на эстонское образование, - заявила Солман. - Послание социал-демократов партнерам по коалиции относительно кандидатуры Юрченко заключалось в том, что ее взгляды проэстонские и решительно в пользу продолжения перехода к эстоноязычному образованию».

1 сентября, в день реализации крупнейшей за последние 30 лет реформы эстонского образования, Юрченко заявила в социальных сетях, что поддержка образования на эстонском языке является ее глубоко личным убеждением. «Во вторник мы узнали через средства массовой информации, что месяцем и несколькими днями ранее «личное мнение» было категорически против реформы», - пишет Солман.

«Совесть нельзя регулировать одним движением руки. Следовательно, Юлианна Юрченко тоже ввела мэра в заблуждение, не говоря уже об обещании партнерам по коалиции. Авторитет кандидата в старейшины и доверие к нему за последние дни снизились и уже сменились недоверием. Как может управлять Ласнамяэ человек, который до недавнего времени был категорически против реформы образования, которая затрагивает многих детей, живущих в районе? И что этот человек думает о культуре поведения, при которой пост диктует позицию?» - спросила Солман.

«От сегодняшней встречи я ожидаю не обоснования предыдущих заявлений Юлианны Юрченко, а конкретных и четких ответов на вопросы», - добавила Солман.