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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Лидер тот же, разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзиной сократилась

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Продуктовые корзины.
Продуктовые корзины. Фото: limon.ee

Недавнее сравнение цен в магазинах, проведенное Postimees, показало, что хотя титул самой дешевой продуктовой корзины на этой неделе остается за Lidl, другие сети супермаркетов также продемонстрировали снижение цен.

Перевод: Сергей Светлов

На этой неделе титул самой дешевой продуктовой корзины по-прежнему принадлежит Lidl, где цена еще больше снизилась. Если неделю назад корзина в Lidl стоила 73,04 евро, то сейчас она подешевела более чем на два евро и стоит 70,73 евро.

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