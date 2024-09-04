ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Лидер тот же, разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзиной сократилась

На этой неделе титул самой дешевой продуктовой корзины по-прежнему принадлежит Lidl, где цена еще больше снизилась. Если неделю назад корзина в Lidl стоила 73,04 евро, то сейчас она подешевела более чем на два евро и стоит 70,73 евро.