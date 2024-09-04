Путинский голубь мира, которого каждый желает поймать

Вагенкнехт, которая в прошлом году порвала с Левой партией (Die Linke), крупнейшей левой силой, что, по сути, поставило эту партию на грань исчезновения, создала партию под своим именем (BSW). В прошлый четверг она провела последнее предвыборное мероприятие перед Международным днем демократии. Оно привлекло более полутысячи зрителей на городскую площадь Эрфурта, столицы федеральной земли Тюрингия. Как это и типично для немцев - после окончания рабочего дня, с кружкой пива в руке - они обсуждали последние актуальные политические темы и ждали приезда политика, ставшего суперзвездой.