Сокращения в социальной сфере коснутся одинаково как детей, так и пожилых людей

Согласно решению, принятому в ходе обсуждения государственного бюджета, максимальная ставка пособия по уходу за ребенком снизится с нынешнего уровня в три средние заработные платы в Эстонии до двух средних заработных плат к 2026 году. Член правления Союза многодетных семей Катрин Кийск заявила, что не считает такие сокращения правильными. По ее мнению, в настоящее время вообще нецелесообразно делать какие-либо сокращения за счет поддержки семей, включая пособия по уходу за ребенком.