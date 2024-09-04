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Сокращения в социальной сфере коснутся одинаково как детей, так и пожилых людей

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Правительство прекращает выплаты пособий одиноким пенсионерам, проживающим в домах престарелых. На фото - министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр здравоохранения Рийна Сиккут.
Правительство прекращает выплаты пособий одиноким пенсионерам, проживающим в домах престарелых. На фото - министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр здравоохранения Рийна Сиккут. Фото: Eero Vabamägi

Решение правительства установить потолок для выплат по больничным листам и пособиям по уходу за ребенком, а также отменить поддержку для пенсионеров, проживающих в домах престарелых, вызывает недовольство у людей, которых коснутся предстоящие сокращения.

Перевод: Сергей Светлов

Согласно решению, принятому в ходе обсуждения государственного бюджета, максимальная ставка пособия по уходу за ребенком снизится с нынешнего уровня в три средние заработные платы в Эстонии до двух средних заработных плат к 2026 году. Член правления Союза многодетных семей Катрин Кийск заявила, что не считает такие сокращения правильными. По ее мнению, в настоящее время вообще нецелесообразно делать какие-либо сокращения за счет поддержки семей, включая пособия по уходу за ребенком.

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