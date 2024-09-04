Перестановки в правительстве Украины: что происходит?

В понедельник и вторник в Верховную раду поступили заявления об отставке от вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Кроме того, во вторник председатель Верховной рады Руслан Стефанчук опубликовал у себя в соцсетях заявление и от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Стефанчук добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Заявление об отставке Дмитрия Кулебы. Фото: Facebook/Руслан Стефанчук

На пленарном заседании в среду депутаты проголосовали за отставку Ольги Стефанишиной, Александра Камышина, Руслана Стрельца и Дениса Малюськи. При этом Рада не приняла отставки Ирины Верещук и Виталия Коваля - для утверждения их заявлений не хватило нескольких голосов.

Заявление от Дмитрия Кулебы на заседании не ставилось на голосование. Парламент закрыл заседание, так и не рассмотрев его прошение.

Президент Украины Владимир Зеленский, которому задали вопрос о готовящейся отставке Дмитрия Кулебы и возможном дальнейшем трудоустройстве главы МИД, прямого ответа не дал. «Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях», - объяснил Зеленский перестановки в правительстве.