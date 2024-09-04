ГАЛЕРЕЯ Руководители государственных школ открыли учебный год торжественной линейкой

С приветственными словами к школьным директорам обратились министр образования Кристина Каллас, канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс и вице-канцлер Лийна Пыльд.

Государственная гимназия, расположенная в волости Раэ, этой осенью начала свой первый учебный год. В ней будут учиться 540 учеников и работать 60 учителей.