Кристина Каллас: дети, перешедшие на эстоноязычное обучение, нуждаются в школьном мире

Перевод: Сергей Светлов

«Поезд только что выехал со станции и еще не набрал скорости, - сказала Каллас. - Давайте дадим детям и учителям время и школьный мир, дадим им возможность самостоятельно регулировать темп движения и привыкнуть к этому пути. Доверим учителям. Об успехах перехода можно будет судить через несколько лет, а не через несколько дней, недель или месяцев».

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, вне зависимости от родного языка ребенка, на первом месте должны быть его интересы, и каждый ребенок заслуживает уважения и поддержки в своем учебном пути.

«Важную роль здесь играют и родители, которые могут предложить ребенку необходимую поддержку и чувство безопасности, создавая дома атмосферу, где ребенок чувствует себя защищенным и ценным. Безопасный дом и поддерживающее воспитание - это фундамент, на котором строится уверенность ребенка в себе и его готовность начать учебу в школе», - сказала Рийсало.

Для успешного перехода важно, чтобы школа и дом работали вместе, и необходимую поддержку получали как учителя, так и дети в детском саду и ученики в школе, а также родители.