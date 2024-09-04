Переход на эстоноязычное обучение в 1-м и 4-м классах, а также на занятия на эстонском языке в детских садах начался три дня назад, и, по словам министра образования Кристины Каллас, теперь детям, родителям и школам нужно время и спокойствие, чтобы привыкнуть к новому распорядку.
Кристина Каллас: дети, перешедшие на эстоноязычное обучение, нуждаются в школьном мире
Перевод: Сергей Светлов
«Поезд только что выехал со станции и еще не набрал скорости, - сказала Каллас. - Давайте дадим детям и учителям время и школьный мир, дадим им возможность самостоятельно регулировать темп движения и привыкнуть к этому пути. Доверим учителям. Об успехах перехода можно будет судить через несколько лет, а не через несколько дней, недель или месяцев».
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, вне зависимости от родного языка ребенка, на первом месте должны быть его интересы, и каждый ребенок заслуживает уважения и поддержки в своем учебном пути.
«Важную роль здесь играют и родители, которые могут предложить ребенку необходимую поддержку и чувство безопасности, создавая дома атмосферу, где ребенок чувствует себя защищенным и ценным. Безопасный дом и поддерживающее воспитание - это фундамент, на котором строится уверенность ребенка в себе и его готовность начать учебу в школе», - сказала Рийсало.
Для успешного перехода важно, чтобы школа и дом работали вместе, и необходимую поддержку получали как учителя, так и дети в детском саду и ученики в школе, а также родители.
Родители, чей родной язык отличается от эстонского, должны всячески поддерживать своего ребенка, обучающегося на эстонском языке, и быть терпеливыми в ожидании его успехов. Нельзя ожидать, что ребенок, который только что пошел в детский сад или школу, через неделю или даже пару месяцев будет хорошо знать эстонский язык.
Важно понимать, что когда ребенок, чей родной язык отличается от эстонского, попадает в учебную среду на эстонском языке, естественно, что у него может возникнуть так называемый период молчания. Этот период пройдет, когда ребенок адаптируется к учебной среде. В такой ситуации родители могут поддержать ребенка, проявляя интерес к эстонскому языку.
В детском саду поддержка в изучении эстонского языка для детей с другим родным языком осуществляется через интегрированные учебные и воспитательные мероприятия, а при необходимости и через отдельные языковые занятия.
Языковые навыки ребенка развиваются лучше всего в процессе повседневного общения, однако в общении могут возникать проблемы и барьеры. Свободное общение может затрудняться из-за недостаточного владения языком, страха совершить ошибку или стресса, который сопровождает пребывание в другой языковой среде. Взрослый может помочь преодолеть эти проблемы своим дружелюбным отношением и терпением.