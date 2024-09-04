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Американский чиновник: власти Венесуэлы задержали матроса ВМС США

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Частный самолет президента Венесуэлы Dassault Falcon 900EX во Флориде после того, как его конфисковали правоохранительные органы США.
Частный самолет президента Венесуэлы Dassault Falcon 900EX во Флориде после того, как его конфисковали правоохранительные органы США. Фото: MIGUEL GUTIERREZ

Венесуэльские правоохранительные органы задержали матроса ВМС США, сообщил в среду представитель Соединенных Штатов на фоне обостряющихся отношений между Вашингтоном и Каракасом.

«Мы следим за ситуацией, что в Венесуэле местные правоохранительные органы задержали матроса ВМС США», - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным, не уточнив деталей задержания, которое, как сообщается, произошло в конце августа.

Южноамериканскую страну всколыхнули протесты после того, как левый авторитарный президент Николас Мадуро был объявлен победителем спорных выборов, состоявшихся 28 июля. В ходе кровавого подавления протестов десятки людей погибли, и более 2400 человек были задержаны.

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