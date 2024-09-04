Американский чиновник: власти Венесуэлы задержали матроса ВМС США

«Мы следим за ситуацией, что в Венесуэле местные правоохранительные органы задержали матроса ВМС США», - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным, не уточнив деталей задержания, которое, как сообщается, произошло в конце августа.

Южноамериканскую страну всколыхнули протесты после того, как левый авторитарный президент Николас Мадуро был объявлен победителем спорных выборов, состоявшихся 28 июля. В ходе кровавого подавления протестов десятки людей погибли, и более 2400 человек были задержаны.