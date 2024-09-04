ИССЛЕДОВАНИЕ Ожидания студентов по поводу чистой зарплаты резко выросли за последний год

На фото студент ТУ и победитель конкурса Rakett69 Карл Вильгельм Вальтер в научном центре Ahhaa.

Согласно исследованию, ожидания студентов по поводу чистой заработной платы за последний год значительно возросли. Кроме того, увеличилась их неуверенность в том, что они смогут найти работу, соответствующую их ожиданиям, после окончания учебы.