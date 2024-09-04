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ИССЛЕДОВАНИЕ Ожидания студентов по поводу чистой зарплаты резко выросли за последний год

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На фото студент ТУ и победитель конкурса Rakett69 Карл Вильгельм Вальтер в научном центре Ahhaa.
На фото студент ТУ и победитель конкурса Rakett69 Карл Вильгельм Вальтер в научном центре Ahhaa. Фото: Margus Ansu

Согласно исследованию, ожидания студентов по поводу чистой заработной платы за последний год значительно возросли. Кроме того, увеличилась их неуверенность в том, что они смогут найти работу, соответствующую их ожиданиям, после окончания учебы.

Перевод: Сергей Светлов

По результатам исследования ожиданий от работы и репутации работодателя, проведенного агентством Instar, выяснилось, что ожидания студентов по поводу чистой зарплаты за год выросли в 2,5 раза.

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