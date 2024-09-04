АНАЛИЗ Партнеры по коалиции торпедируют налоговую идею министра Юргена Лиги

«Ээсти 200 не поддерживает предложение министра финансов в такой форме», - заявила председатель «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас. Кто хочет, может, конечно, увидеть в выражении Каллас «не поддерживает в таком виде» намек на то, что окончательно эта идея еще не умерла, а умерла только «в таком виде».