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АНАЛИЗ Партнеры по коалиции торпедируют налоговую идею министра Юргена Лиги

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Избранная на выходных председателем партии «Ээсти 200» Кристина Каллас исключает введение налога на фонд заработной платы.
Избранная на выходных председателем партии «Ээсти 200» Кристина Каллас исключает введение налога на фонд заработной платы. Фото: Madis Veltman

Помимо Социал-демократической партии, которая уже ранее была против, фактическое вето на предложенную две недели назад министром финансов Юргеном Лиги (Партия реформ) идею налога на фонд заработной платы теперь наложила и партия «Ээсти 200».

Перевод: Сергей Светлов

«Ээсти 200 не поддерживает предложение министра финансов в такой форме», - заявила председатель «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас. Кто хочет, может, конечно, увидеть в выражении Каллас «не поддерживает в таком виде» намек на то, что окончательно эта идея еще не умерла, а умерла только «в таком виде».

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