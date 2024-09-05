Министерство юстиции США объявило об уголовном деле против двух сотрудников RT и аресте трех десятков интернет-адресов, через которые, по данным министерства, распространялась дезинформация, в том числе сгенерированная искусственным интеллектом; Госдепартамент внес RT и пять его дочерних фирм в список иностранных представительств, подпадающих под действие закона об иностранных агентах, а министерство финансов ввело санкции против десяти человек, включая главу RT Маргарит Симоньян и ее заместителей, а также двух фирм.

Глава министерства юстиции Меррик Гарленд объявил, что обвинения по законам об отмывании денег и о регистрации иностранных агентов предъявлены работающим в России сотрудникам RT, 31-летнему Константину Калашникову и 27-летней Елене Афанасьевой.

По словам Гарленда, они заплатили десять млн долларов компании в штате Теннесси за создание и распространение через инфлюэнсеров в соцсетях контента, содержащего нужную властям России информацию.

«Субъекты, поддерживаемые российским государством, давно применяют широкий набор инструментов, таких как созданные при помощи искусственного интеллекта дипфейки и дезинформацию, пытаясь подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов. С начала 2024 года руководящие сотрудники RT […] приступили к еще более гнусному занятию», — говорится об этом в заявлении министерства финансов США о новых санкциях.

Министерство заявляет, что они втемную, через фирму-прикрытие, использовали американских инфлюэнсеров в соцсетях, чтобы продвигать свою дезинформацию.