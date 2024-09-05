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Материнской фирме одного из самых известных гольф-центров Эстонии грозит ликвидация

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На нехватку клиентов гольф-клуб пожаловаться не может.
На нехватку клиентов гольф-клуб пожаловаться не может. Фото: Martin Pedaja

Поскольку SA Niitvälja Golfikeskus последние два года не представляет отчет за хозяйственный год, по данным бизнес-регистра, фонд получил предупреждение о ликвидации. Также не представлен отчет сестринского объединения MTÜ Eesti Golfikeskus за предыдущий хозяйственный год.

Перевод: Ольга Лебедева

Согласно бизнес-регистру, единственным членом правления Niitvälja Golfikeskus и реальным получателем прибыли является футбольный судья и бывший член совета MTÜ Slava Ukraini Кристо Тохвер. Он сказал Postimees, что фактически не участвовал в работе фонда уже много лет. Членом правления он стал в 2011 году, когда учреждение было образовано при объединении MTÜ Niitvälja Golfiklubi и AS Eesti Golfikeskus.

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