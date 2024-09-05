Материнской фирме одного из самых известных гольф-центров Эстонии грозит ликвидация

Согласно бизнес-регистру, единственным членом правления Niitvälja Golfikeskus и реальным получателем прибыли является футбольный судья и бывший член совета MTÜ Slava Ukraini Кристо Тохвер. Он сказал Postimees, что фактически не участвовал в работе фонда уже много лет. Членом правления он стал в 2011 году, когда учреждение было образовано при объединении MTÜ Niitvälja Golfiklubi и AS Eesti Golfikeskus.