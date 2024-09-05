Посещение туалета смутило звезду тенниса: извините, но у меня не было другого выхода

Для Муховой, которая в прошлом году также играла в полуфинале US Open, турнир в этом году стал лишь шестым после серьезной травмы запястья. Травму она получила на прошлогоднем Открытом чемпионате США, где он проиграла в полуфинале тогдашней чемпионке Коко Гауфф.

Мухова, которая вернулась в профессиональный тур только в июне, в четвертьфинале явно переиграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю (WTA 21). Победный счет чешки составил 6:1, 6:4, а матч длился всего 85 минут.

При этом Мухова чувствовала себя во время встречи не очень комфортно. Во втором сете ей потребовалась медицинская помощь, и один раз за матч пришлось сходить в туалет. Последнее вызвало у чешской спортсменки небольшое смущение.

«Это была странная игра. Меня беспокоили некоторые незначительные проблемы, о которых я не хотела бы распространяться, если вы это понимаете. Извините, если кого-то этим обеспокоила, но мне просто нужно было добежать до туалета и обратно. У меня не было другого выхода», — сказала Мухова в интервью после матча.

В полуфинале Мухова встретится либо с Игой Святек, первой ракеткой мира, либо с Джессикой Пегулой (WTA 6), которая будет выступать перед домашней публикой.