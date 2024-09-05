Количество вакансий резко сократилось

«Во втором квартале общее число как вакантных, так и занятых должностей составило чуть более 609 000, из них наибольшая часть - вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании», - сказала руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.

Доля вакансий составила 1,6% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах образования (1742), государственного управления (1415), а также обрабатывающей промышленности (1209).

На работу в этот период было принято 50 365 человек. «По сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось число уволенных людей, в т.ч. уволенных по инициативе работодателя. Кроме того, незначительно уменьшилось число людей, принятых на работу», - объяснила аналитик.

По количеству принятых на работу людей лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению со вторым кварталом 2023 года на 6%.

Фото: Департамент статистики

Эвели Вооленс добавила, что по инициативе работодателя было уволено 6027 работников, т. е. 13% от общего числа уволенных в этот период (48 204 человека). «Во втором квартале больше всего уволенных было в сферах оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и образования», - отметила Вооленс.

В Харьюском уезде находилось 76% вакансий, из них большинство вакансий, т. е. 67%, находилось в Таллинне и 9% - в остальном Харьюском уезде. Далее следовали Тартуский и Ида-Вируский уезды.

Для определения числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Департамент статистики собирает данные о числе вакантных должностей в рамках исследования «Заработная плата и рабочая сила».

Число вакантных должностей - это средний квартальный показатель, рассчитанный на основе данных за три месяца. Для расчета используются данные по состоянию на конец месяца. Доля вакантных должностей - доля вакантных должностей от общего числа должностей.

Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.