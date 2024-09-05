Медиа-предприятие Duo Media Networks выражает сожаление по поводу репортажа «Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский», который на днях был показан в программе Reporter на Kanal 2. Сотрудничество с автором этого сюжета Керту Юккум было прекращено.
Kanal 2 прекратил сотрудничество с автором скандального репортажа о переходе на эстонский язык обучения (7)
«Мы признаем, что этот репортаж не соответствовал принципам журналистской этики и вызвал отрицательные эмоции как у участников сюжета, так и у аудитории. Подобное противоречит нашим корпоративным ценностям. Мы искренне извиняемся перед всеми, кого затронула эта история или кого она обидела», - написала компания компания Duo Media Networks.
Duo Media Networks заверяет, что возникшая ситуация была тщательно проанализирована, также были сделаны необходимые выводы. «Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, мы приняли дополнительные меры по улучшению наших рабочих процессов и обеспечению качества. Kanal 2 также прекратил сотрудничество с внештатным автором Керту Юккум», - добавила фирма.
Напомним, что сюжет передачи Reporter на Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения в связи с тем, в каком свете выставлены дети, среди которых есть ученики с особыми образовательными потребностями, а также готовность одной из таллиннских школ перехода к преподаванию на эстонском языке. За детей вступились эстонские политики и журналисты. Телеканал же попросил прощения за случившееся.
Первое сентября прошло в Эхтеской гуманитарной гимназии на эстонском языке, а в Кадакаской основной школе - преимущественно на русском языке. В ней учатся дети с глубоким отставанием в интеллектуальном или физическом развитии, и по этой причине школа продолжает предлагать им образование в том числе на русском языке. Закон это разрешает, в то время как в сюжете присутствие в школе русского языка выставлено в негативном свете.
В Эхтеской гуманитарной гимназии, как и во всех других школах столицы, учится определенное количество детей с особыми образовательными потребностями, есть также небольшие спецклассы. Один из опрошенных детей, интервью с которым стало ключевым в репортаже, учится в спецклассе.
Очаровательный мальчик из Эхтеской гуманитарной гимназии явно не понимал вопросы журналиста на эстонском языке и невпопад отвечал на русском.
Также в сюжете можно было увидеть, как две ученицы не встают во время исполнения гимна, когда все остальные встали. На вопрос, поняли ли дети речь директора на эстонском языке, другие ученики в полной растерянности по очереди отвечают лишь: natuke, natuke, natuke! Еще один ребенок из младшего класса в растерянности пытается ответить на вопрос во дворе школы.
Издание Õhtuleht сообщает, что, по словам родителя, мальчик после увиденного в репортаже в истерике выбежал из комнаты и чувствовал, что он в чем-то виноват.
Вчера вечером канал Kanal 2 опубликовал заявление, в котором выразил сожаление о возможном влиянии программы Reporter «Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский».
Kanal 2 заявил, что целью репортажа было повысить осведомленность о такой важной теме как переход на эстоноязычное образование. Однако канал признает, что как для участников репортажа, так и для зрителей ситуация могла показаться неловкой и неудобной. Kanal 2 приносит извинения и подчеркивает, что не было намерения кого-либо обидеть.
«Степан - замечательный мальчик, который учится не в школе для детей с особыми потребностями, а в обычной русской школе. Бабушка, сопровождавшая его, дала согласие на съемку и была рада, что ребенок появится на телевидении. Мы подчеркиваем, что речь идет о бабушке, ранее не имевшей опыта взаимодействия со СМИ, а также о несовершеннолетнем ребенке», - говорит в заявлении.
«Интервью со Степаном и наша ошибка в том, что мы показали его, подчеркивают, насколько сложной и чувствительной является эта тема, а также трудности, с которыми сталкиваются дети при изучении эстонского языка и переходе на обучение на эстонском языке. Работа, которая не выполнялась годами, теперь должна быть сделана», - добавил канал.
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, на то, чтобы понимать и уверенно отвечать на вопросы на эстонском языке, может потребоваться год или два.
«Когда Степа пойдет во второй класс, тогда можно будет снова задать ему похожие вопросы и оценить, насколько он понимает эстонскую речь. Мы должны предоставить учителям, ученикам и их родителям комфортные условия, чтобы они могли перейти на обучение на эстонском языке в своем собственном темпе», - сказала министр в интервью для Kanal 2.