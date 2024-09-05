Издание Õhtuleht сообщает, что, по словам родителя, мальчик после увиденного в репортаже в истерике выбежал из комнаты и чувствовал, что он в чем-то виноват.

Вчера вечером канал Kanal 2 опубликовал заявление, в котором выразил сожаление о возможном влиянии программы Reporter «Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский».

Kanal 2 заявил, что целью репортажа было повысить осведомленность о такой важной теме как переход на эстоноязычное образование. Однако канал признает, что как для участников репортажа, так и для зрителей ситуация могла показаться неловкой и неудобной. Kanal 2 приносит извинения и подчеркивает, что не было намерения кого-либо обидеть.

«Степан - замечательный мальчик, который учится не в школе для детей с особыми потребностями, а в обычной русской школе. Бабушка, сопровождавшая его, дала согласие на съемку и была рада, что ребенок появится на телевидении. Мы подчеркиваем, что речь идет о бабушке, ранее не имевшей опыта взаимодействия со СМИ, а также о несовершеннолетнем ребенке», - говорит в заявлении.

«Интервью со Степаном и наша ошибка в том, что мы показали его, подчеркивают, насколько сложной и чувствительной является эта тема, а также трудности, с которыми сталкиваются дети при изучении эстонского языка и переходе на обучение на эстонском языке. Работа, которая не выполнялась годами, теперь должна быть сделана», - добавил канал.

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, на то, чтобы понимать и уверенно отвечать на вопросы на эстонском языке, может потребоваться год или два.

«Когда Степа пойдет во второй класс, тогда можно будет снова задать ему похожие вопросы и оценить, насколько он понимает эстонскую речь. Мы должны предоставить учителям, ученикам и их родителям комфортные условия, чтобы они могли перейти на обучение на эстонском языке в своем собственном темпе», - сказала министр в интервью для Kanal 2.