Легендарный Дюплантис опередил своего конкурента – еще одну звезду легкой атлетики Карстена Уорхольма

Швед, которому в ноябре исполнится 25 лет и норвежец Карстен Вархольм (чемпион на дистанции 400 м с барьерами), который старше него на три с половиной года, устроили своеобразную дуэль, чтобы выяснить, кто же сильнее. Накануне два рекордсмена мира в своих дисциплинах померились силами в забеге на 100 м.

До соревнования рекорд Дюплантиса составлял 10,57, Вархольма — 10,49. Правда, оба они в последний раз пробегали эту дистанцию ​​более шести лет назад.

Теперь, в Цюрихе, оба улучшили свои личные рекорды. Дюплантис выиграл со временем 10,37, Уорхольм финишировал со временем 10,47.

Просто для небольшого сравнения. Карл Эрик Назаров лидирует на дистанции 100 м в эстонском сезоне этого года с результатом 10,31. Вторым является Хенри Сай (10,44), третьим – Йоханнес Эрм (10,60).

«Я должен признать Мондо. Он победил меня чисто и честно. Это был отличный забег, он смог добиться большего, чем другие», - проанализировал Вархольм.

Сегодня оба будут выступать на соревнованиях одного из этапов Бриллиантовой лиги. Среди прочих, на одну дорожку вместе с Вархольмом выйдет и Расмус Мяги.