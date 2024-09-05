Арманд Дюплантис, обладатель мировых рекордов по прыжкам с шестом (только в этом году он трижды обновлял высшие отметки), доказал, что не менее талантлив и в других сферах.
Легендарный Дюплантис опередил своего конкурента – еще одну звезду легкой атлетики Карстена Уорхольма
Швед, которому в ноябре исполнится 25 лет и норвежец Карстен Вархольм (чемпион на дистанции 400 м с барьерами), который старше него на три с половиной года, устроили своеобразную дуэль, чтобы выяснить, кто же сильнее. Накануне два рекордсмена мира в своих дисциплинах померились силами в забеге на 100 м.
До соревнования рекорд Дюплантиса составлял 10,57, Вархольма — 10,49. Правда, оба они в последний раз пробегали эту дистанцию более шести лет назад.
Теперь, в Цюрихе, оба улучшили свои личные рекорды. Дюплантис выиграл со временем 10,37, Уорхольм финишировал со временем 10,47.
Просто для небольшого сравнения. Карл Эрик Назаров лидирует на дистанции 100 м в эстонском сезоне этого года с результатом 10,31. Вторым является Хенри Сай (10,44), третьим – Йоханнес Эрм (10,60).
«Я должен признать Мондо. Он победил меня чисто и честно. Это был отличный забег, он смог добиться большего, чем другие», - проанализировал Вархольм.
Сегодня оба будут выступать на соревнованиях одного из этапов Бриллиантовой лиги. Среди прочих, на одну дорожку вместе с Вархольмом выйдет и Расмус Мяги.