Лаури Карп стал членом правления Eesti Energia и председателем правления Enefit Power. Как отмечают в компании, он вступит в должность 7 сентября.
Компания Enefit Power поменяла главу правления
По словам Андруса Дурейко, председателя правления Eesti Energia и председателя совета Enefit Power, задача Карпа, который до сих пор возглавлял отдел стратегии компании, - превратить Enefit Power в прибыльную, устойчивую и конкурентоспособную крупную промышленную компанию с четкой перспективой на будущее.
«Мы видим рост Enefit Power в развитии крупной промышленности, что означает создание химической отрасли с низким уровнем воздействия на окружающую среду на базе производства жидкого топлива в ближайшие десятилетия, - сказал Дурейко. - В ближайшем будущем нам также необходимо найти устойчивое решение для поддержания резервных электростанций Эстонии, которые больше не могут работать в рыночных условиях, с наименьшими затратами для налогоплательщиков. В то же время Эстонии нужны современные управляемые электростанции с низким воздействием на окружающую среду, развитие которых также является важной задачей для Enefit Power».
Дурейко отметил, что международный опыт Лаури Карпа в области промышленности, логистики и финансов, а также сильные стратегические компетенции создают отличную основу для превращения Enefit Power в крупную промышленную компанию будущего.
«Управлять Enefit Power - все равно что сидеть на плечах великана: крупная и многопрофильная компания с 85-летним опытом на пороге нового этапа развития», - сказал Карп. Моя цель как председателя правления Enefit Power - направить компанию на четкий путь к современной промышленности и открыть для нее новые возможности для бизнеса как в Эстонии, так и во всем мире». Enefit Power и Ида-Вирумаа в целом обладают сильным промышленным наследием, уникальными ноу-хау и ориентированным на будущее мировоззрением, которые позволят успешно раскрыть неиспользованный потенциал всего региона. Я хотел бы поблагодарить руководство Eesti Energia и совет Enefit Power за оказанное доверие и возможность возглавить одну из крупнейших промышленных компаний региона с огромным потенциалом».
Ранее, с 2010 по 2023 год, Карп был членом совета AS Silmet Group, группы по производству энергии и логистике, работающей в Ида-Вирумаа, а с 2010 по 2011 год - членом совета AS Molycorp Silmet, химической компании. Он руководил франкфуртской компанией KFPD GmbH, специализирующейся на финансовых технологиях, работал в компании Springer AG Management Consultants, а также в Deutsche Bank и Swedbank. С 2007 по 2013 год Карп также являлся консультативным членом Финансового совета австрийской провинции Зальцбург. Он начал свою карьеру в группе компаний Heidelberg Materials в Германии.
Карп получил степень магистра в области экономики, денежно-кредитной политики и финансовых рынков в Гейдельбергском университете (Германия) и продолжил обучение в области возобновляемых источников энергии и водородной экономики.
В состав правления Enefit Power входят Арлес Тааль, Эркки Кайсла, Меэлис Голдберг и Александр Ефремов.
С 5 июля Андрес Вайнола ушел с поста члена правления Eesti Energia по соглашению с председателем правления Андрусом Дурейко и советом Eesti Energia, а с 6 сентября уходит с поста председателя правления Enefit Power по соглашению с советом Enefit Power.
Исполнительное руководство Eesti Energia осуществляет правление, состоящее из шести членов, избираемых советом компании. Председателем правления является Андрус Дурейко, а другими членами правления, помимо Карпа, являются Келли Тосс-Каасик, Марлен Тамм, Кристьян Кухи и Райдо Ивало.