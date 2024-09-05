Компания Enefit Power поменяла главу правления

По словам Андруса Дурейко, председателя правления Eesti Energia и председателя совета Enefit Power, задача Карпа, который до сих пор возглавлял отдел стратегии компании, - превратить Enefit Power в прибыльную, устойчивую и конкурентоспособную крупную промышленную компанию с четкой перспективой на будущее.

«Мы видим рост Enefit Power в развитии крупной промышленности, что означает создание химической отрасли с низким уровнем воздействия на окружающую среду на базе производства жидкого топлива в ближайшие десятилетия, - сказал Дурейко. - В ближайшем будущем нам также необходимо найти устойчивое решение для поддержания резервных электростанций Эстонии, которые больше не могут работать в рыночных условиях, с наименьшими затратами для налогоплательщиков. В то же время Эстонии нужны современные управляемые электростанции с низким воздействием на окружающую среду, развитие которых также является важной задачей для Enefit Power».

Дурейко отметил, что международный опыт Лаури Карпа в области промышленности, логистики и финансов, а также сильные стратегические компетенции создают отличную основу для превращения Enefit Power в крупную промышленную компанию будущего.