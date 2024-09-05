Ночная прогулка едва не привела к трагедии: доставленный в больницу житель Эстонии находится в критическом состоянии

5 сентября в 2:28 человек сообщил в центр тревоги, что его приятель упал в пруд Вескиярве, расположенный в Пуурмани, и скрылся из виду.
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Прибывшие первыми добровольцы Пуурмани установили освещение на месте происшествия, прибывшие вторыми спасатели Пыльтсамаа со специальным снаряжением для спасения на воде смогли сразу же приступить к поискам человека, сообщает Лыунаский спасательный центр.
В 2:53 мужчина примерно 50 лет был найден под водой в паре десятков метров от берега. Вероятно, он потерял ориентацию в темноте, пытаясь добраться до берега. Пострадавшего вытащили из воды и после реанимации он начал дышать. Скорая помощь доставила его в больницу в тяжелом состоянии.
Спасатели обращают внимание, что передвигаться по водоемам с крутыми берегами в темное время суток опасно, и по возможности этого следует избегать.