Ночная прогулка едва не привела к трагедии: доставленный в больницу житель Эстонии находится в критическом состоянии

Прибывшие первыми добровольцы Пуурмани установили освещение на месте происшествия, прибывшие вторыми спасатели Пыльтсамаа со специальным снаряжением для спасения на воде смогли сразу же приступить к поискам человека, сообщает Лыунаский спасательный центр.

В 2:53 мужчина примерно 50 лет был найден под водой в паре десятков метров от берега. Вероятно, он потерял ориентацию в темноте, пытаясь добраться до берега. Пострадавшего вытащили из воды и после реанимации он начал дышать. Скорая помощь доставила его в больницу в тяжелом состоянии.