Ночная прогулка привела к трагедии: упавший ночью в пруд человек скончался больнице

В ночь на 5 сентября в 2:28 находившийся у пруда Вескиярве в Пурмани (Йыгевамаа) мужчина сообщил в Центр тревоги, что его приятель упал в воду и исчез. Добравшиеся первыми спасатели-добровольцы Пуурмани установили освещение на месте происшествия, а прибывшие вторыми спасатели Пыльтсамаа со специальным снаряжением для спасения на воде смогли сразу же приступить к поискам человека.

В 2:53 мужчина примерно 50 лет был найден под водой в паре десятков метров от берега. Вероятно, он потерял ориентацию в темноте, пытаясь добраться до берега. Пострадавшего вытащили из воды и после реанимации он начал дышать. Скорая помощь доставила мужчину в критическом состоянии в больницу, где он скончался сегодня в полдень.

Спасатели обращают внимание, что передвигаться по водоемам с крутыми берегами в темное время суток опасно, и по возможности этого следует избегать.