В прошлом году государство выделило на реновацию многоквартирных домов 80 миллионов евро, ожидается финансирования и в этом году. Не случайно квартирное товарищество (КТ), получившее поддержку, согласно требованиям KredEx должно нанять технического консультанта. Реновация значительно увеличивает нагрузку на правление КТ и может стать камнем преткновения для бесперебойного процесса, оценили ситуацию эксперты.
Реновация может оказаться не под силу квартирному товариществу, даже если кредит получен
По словам Рихо Троймута, руководителя по работе с бизнес-клиентами SEB, сегодня ремонт – это не только утепление фасада или ремонт крыши. «С изменением стандартов и требований к современным условиям жизни проекты реновации превратились в масштабные проекты реконструкции, более сложные как с точки зрения строительства, так и с точки зрения финансирования. Управлять проектом стоимостью в миллион евро самостоятельно очень сложно», - говорит Троймут.
В 2023 году больше всего заявок на реновацию в SEB подали из Тартумаа, Харьюмаа и Пярнумаа.
«Хотя можно было бы ожидать, что Таллинн будет самым активным, это не так. Статистика последних лет показывает, что наибольшая доля заявок на реновацию старых многоквартирных домов советской постройки поступает из Южной Эстонии», - уточнил Троймут.
По его данным, средняя стоимость ремонтных работ колеблется от 1,1 миллиона евро для небольших проектов до полутора и двух миллионов евро для больших домов. «Цены на ремонт выросли, проектов до миллиона стало меньше. Однако через несколько лет выгоды от ремонта превзойдут затраты и усилия. Будь то снижение коммунальных платежей или увеличение стоимости квартиры, купленной для инвестиций», - подтверждает Троймут.
Товариществам становится все труднее
Реконструкция многоквартирного дома является особенно сложной задачей для правления КТ, и чем более трудоемким становится проект, тем более необходимым является более профессиональное управление проектом.
«Задумывая реновацию, правлениям КТ важно соблюдать семь шагов, которые с большой вероятностью обеспечат положительное решение по кредиту.
Это: определить свои пожелания и потребности, принять решение на собрании членов КТ, грамотно и обдуманно подготовить бюджет, затем обратиться в банк, подать заявку, и на последнем этапе проанализировать возможность обслуживания кредита. Важно понимать, какие работы необходимы и какова может быть их цена. Необходимо тщательно оценить свои финансовые возможности», - советует Троймут.
Марек Каазик, руководитель проектов Ehitusagentuur, занимающегося проектированием, управлением строительными проектами и надзором собственников, отмечает, что, хотя гранты KredEx сопровождаются требованием нанять технического консультанта, это не снижает нагрузку на правление КТ в управлении проектом.
«Вовлечение стороннего лица, то есть руководителя проекта, в реконструкцию многоквартирного дома постепенно становится все более важным, но со временем оно может найти еще большее применение. Правлению вскоре может оказаться не под силу решить все технические проблемы, связанные с домом», - считает Каазик.