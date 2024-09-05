Реновация может оказаться не под силу квартирному товариществу, даже если кредит получен

По словам Рихо Троймута, руководителя по работе с бизнес-клиентами SEB, сегодня ремонт – это не только утепление фасада или ремонт крыши. «С изменением стандартов и требований к современным условиям жизни проекты реновации превратились в масштабные проекты реконструкции, более сложные как с точки зрения строительства, так и с точки зрения финансирования. Управлять проектом стоимостью в миллион евро самостоятельно очень сложно», - говорит Троймут.

В 2023 году больше всего заявок на реновацию в SEB подали из Тартумаа, Харьюмаа и Пярнумаа.

«Хотя можно было бы ожидать, что Таллинн будет самым активным, это не так. Статистика последних лет показывает, что наибольшая доля заявок на реновацию старых многоквартирных домов советской постройки поступает из Южной Эстонии», - уточнил Троймут.

По его данным, средняя стоимость ремонтных работ колеблется от 1,1 миллиона евро для небольших проектов до полутора и двух миллионов евро для больших домов. «Цены на ремонт выросли, проектов до миллиона стало меньше. Однако через несколько лет выгоды от ремонта превзойдут затраты и усилия. Будь то снижение коммунальных платежей или увеличение стоимости квартиры, купленной для инвестиций», - подтверждает Троймут.

Товариществам становится все труднее

Реконструкция многоквартирного дома является особенно сложной задачей для правления КТ, и чем более трудоемким становится проект, тем более необходимым является более профессиональное управление проектом.