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Возраст выхода на пенсию в ближайшем будущем начнет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни

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Пенсионеры. Фото иллюстративное.
Пенсионеры. Фото иллюстративное. Фото: Deutsche Welle

Министерство социальных дел в настоящее время готовит постановление, которым будет установлен возраст выхода на пенсию в 2027 году. С высокой вероятностью этот возраст составит 65 лет и один месяц.

Перевод: Ева Ойжинская

В настоящее время пенсионный возраст повышается на три месяца в зависимости от года рождения и достигает 65 лет для людей, родившихся в 1961 году. Далее пенсионный возраст будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, которая может как увеличиваться, так и уменьшаться.

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