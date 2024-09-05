Возраст выхода на пенсию в ближайшем будущем начнет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни

В настоящее время пенсионный возраст повышается на три месяца в зависимости от года рождения и достигает 65 лет для людей, родившихся в 1961 году. Далее пенсионный возраст будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, которая может как увеличиваться, так и уменьшаться.