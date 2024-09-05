Эстонские автомобилисты смогут пересаживаться на мотоциклы, не меняя права

По его словам, весной вступят в силу изменения соответствующего закона. «Обладатели обычных водительских прав смогут более свободно управлять транспортными средствами категории A1, то есть мотоциклами с объёмом двигателя до 125 кубических сантиметров», - пояснил Велт.

Велт уточняет, что в большинстве европейских стран, а также в соседних Латвии и Литве подобные правила действуют уже давно. «В Эстонии будут действовать два условия: водительские права должны быть получены не менее двух лет назад, и необходимо будет пройти подготовительный курс езды на мотоцикле. О том, какими будут условия и объём этого курса дополнительного обучения, сейчас пока ещё ничего не известно», - продолжил Велт.

По словам Ханно Велта, дополнительное обучение - это разумное требование, чтобы получить основы вождения мотоцикла и научиться чувствовать его. «Поскольку у человека фактически уже есть водительские права, и он является полноправным участником движения, вполне достаточно занятий на площадке и курса вождения, нет смысла проходить всю автошколу с нуля, как раньше», - сказал Велт.

По мнению Ханно Велта, самым важным преимуществом принятой поправки к закону является повышение безопасности дорожного движения.