В апреле следующего года владельцам водительских прав категории B в Эстонии станет проще ездить на мотоциклах. Об этом говорит владелец Velt Motocenter Ханно Велт.
Эстонские автомобилисты смогут пересаживаться на мотоциклы, не меняя права
По его словам, весной вступят в силу изменения соответствующего закона. «Обладатели обычных водительских прав смогут более свободно управлять транспортными средствами категории A1, то есть мотоциклами с объёмом двигателя до 125 кубических сантиметров», - пояснил Велт.
Велт уточняет, что в большинстве европейских стран, а также в соседних Латвии и Литве подобные правила действуют уже давно. «В Эстонии будут действовать два условия: водительские права должны быть получены не менее двух лет назад, и необходимо будет пройти подготовительный курс езды на мотоцикле. О том, какими будут условия и объём этого курса дополнительного обучения, сейчас пока ещё ничего не известно», - продолжил Велт.
По словам Ханно Велта, дополнительное обучение - это разумное требование, чтобы получить основы вождения мотоцикла и научиться чувствовать его. «Поскольку у человека фактически уже есть водительские права, и он является полноправным участником движения, вполне достаточно занятий на площадке и курса вождения, нет смысла проходить всю автошколу с нуля, как раньше», - сказал Велт.
По мнению Ханно Велта, самым важным преимуществом принятой поправки к закону является повышение безопасности дорожного движения.
«Сейчас в Эстонии, имея права на управление мопедом или автомобилем, можно управлять скутером, максимальная скорость которого не превышает 45 километров в час. Поскольку основная скорость движения в городах 50 километров в час, ездить в городе на более медленном транспортном средстве просто опасно, что уж говорить о шоссе.
Если в будущем, имея водительские права категории В, можно будет управлять транспортным средством категории А1, то есть, ездить и на мотоцикле с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, то вместо скутеров с объёмом 50 кубических сантиметров люди будут покупать и использовать более мощные машины, которые уже не будут замедлять других участников движения, что безопаснее для водителей двухколесного транспорта», - добавил Велт.
«Сейчас многие приобретают мопеды объемом 50 кубиков именно потому, что в случае 125 кубиков надо снова идти в автошколу и получать новые права. Новый закон, безусловно, увеличит продажи 125-кубовых мотоциклов, а на 50-кубовых по-прежнему будут ездить главным образом молодые люди.
На самом деле, мотоцикл или скутер с двигателем объемом 125 куб. см является хорошим повседневным транспортным средством, доступным по цене и простым в управлении, а также дающим первые настоящие ощущения от управления мотоциклом. Кроме того, в Таллинне в открытых зонах платной парковки двухколесные транспортные средства можно парковать бесплатно», - сказал Велт.