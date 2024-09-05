Рядом со Старым городом вырастет многоквартирный дом

В запланированном по адресу Толли, 7 новом трехэтажном жилом доме энергетического класса А на 18 квартир будет лифт, а в просторных квартирах - большие балконы и террасы.

«Сейчас на этом месте стоит построенное в 1960-х годах офисное здание, которое никак не вписывается в историческую архитектуру района. Теперь, вместо этого массивного здания советской эпохи, мы создадим среду, которая больше похожа на городской ландшафт первых лет Эстонской Республики», - сказал менеджер по развитию проекта Т7 Март Таммоя и добавил, что проект в первую очередь основан на желании возродить культурно-историческую ценность бывшей городской площади.

По словам Хелен Таллермо, маклера Christie’s International Real Estate, в контексте острова Сааремаа – это уникальный проект с точки зрения как соответствия самым современным требованиям, так и местоположения.

«Изначально мы считали, что интерес к инвестированию в проект проявят в первую очередь те, кто ценит отдых на Сааремаа, а также те, кто родом с этого острова, однако, среди первых покупателей - островитяне, желающие иметь там квартиру для постоянного проживания», - сказала Таллермо.

Дом по адресу Толли, 7 будет находиться в нескольких минутах ходьбы от городского парка и пляжа, а также от расположенных в центре города кафе и ресторанов.

Здание расположено в исторически важном для города Курессааре месте: находящийся перед зданием колодезный домик, которому более ста лет, отмечает место, где находилась первая городская площадь и рынок. В новом решении прежний большой объем разделен на сравнительно маленькие здания, внешняя отделка которых гармонирует с историческими деревянными и каменными домами прилегающего квартала.

Строительство начнётся осенью 2024 года. С планами квартир и проектом дома можно ознакомиться ЗДЕСЬ.